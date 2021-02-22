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Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей
Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал "Вечерней Москве", при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-22T20:40
2021-02-22T20:40
2021-02-23T05:03
россия
экономика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал "Вечерней Москве", при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям.Эксперт отметил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. Однако сейчас курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар, поэтому проводить деноминацию бессмысленно.Демура уточнил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках. При этом он обратил внимание на распространенное заблуждение, будто бы укрепление или ослабление российской валюты происходит из-за изменения цен на нефть. "Эта зависимость есть только в головах экспертов и аналитиков", — подытожил он.
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россия, экономика
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал "Вечерней Москве"
, при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям.
"Власти должны решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3", — пояснил он.
Эксперт отметил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. Однако сейчас курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар, поэтому проводить деноминацию бессмысленно.
Демура уточнил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках. При этом он обратил внимание на распространенное заблуждение, будто бы укрепление или ослабление российской валюты происходит из-за изменения цен на нефть.
"Эта зависимость есть только в головах экспертов и аналитиков", — подытожил он.