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Россия может выйти из Договора по открытому небу летом
Россия может выйти из Договора по открытому небу летом
Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу к лету, если США до этого времени не сообщат о своей готовности... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:38
2021-02-22T15:01
сергей лавров
сша
россия
вена
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу к лету, если США до этого времени не сообщат о своей готовности вернуться в договор, Москва официально нотой уведомит Венгрию и Канаду как депозитариев договора о своем решении выйти из соглашения, заявил в понедельник глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."В январе текущего года руководство РФ приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу... Россия как и прежде остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", - заявил Гаврилов, выступая на заседании консультативной комиссии по договору в Вене. Текст выступления опубликован на странице делегации РФ в Facebook."Внутригосударственные процедуры по выходу РФ из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", - добавил Гаврилов.Он отметил, что Россия "не будет до бесконечности ждать, когда в США определятся с готовностью вернуться в ДОН". "Наша внутренняя работа продолжается каждодневно. Времени на размышления остается немного", - подчеркнул российский дипломат.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
https://ria.ru/20210219/samolety-1598111380.html
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сергей лавров, сша, россия, вена, в мире

Россия может выйти из Договора по открытому небу летом

14:38 22.02.2021 (обновлено: 15:01 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкСамолеты Як-52 пилотажной группы "Открытое небо" в Новосибирской области
Самолеты Як-52 пилотажной группы Открытое небо в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу к лету, если США до этого времени не сообщат о своей готовности вернуться в договор, Москва официально нотой уведомит Венгрию и Канаду как депозитариев договора о своем решении выйти из соглашения, заявил в понедельник глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В январе текущего года руководство РФ приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу... Россия как и прежде остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", - заявил Гаврилов, выступая на заседании консультативной комиссии по договору в Вене. Текст выступления опубликован на странице делегации РФ в Facebook.

"Внутригосударственные процедуры по выходу России из ДОН продолжаются" Полный текст выступления К.Ю.Гаврилова на...

Опубликовано Russian Delegation on MIlitary Security and Arms Control Понедельник, 22 февраля 2021 г.
"Внутригосударственные процедуры по выходу РФ из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", - добавил Гаврилов.
Он отметил, что Россия "не будет до бесконечности ждать, когда в США определятся с готовностью вернуться в ДОН". "Наша внутренняя работа продолжается каждодневно. Времени на размышления остается немного", - подчеркнул российский дипломат.
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МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
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