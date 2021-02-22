Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/rakety-1598555221.html
В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
Рособоронэкспорт и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:38
2021-02-22T13:38
россия
бмп-2
рособоронэкспорт
иордания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155099/12/1550991259_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a3209a6639bc63862aa08c8e27c08b16.jpg
АБУ-ДАБИ, 22 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса "Корнет-Э", заявил журналистам в понедельник официальный представитель РОЭ."В ходе 15 международной оборонной выставки IDEX-2021 состоялись переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного сбросного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК "Корнет-Э", - сказал он.ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 километра.Российско-иорданское военно-техническое сотрудничество имеет давнюю историю. До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы и другое имущество. В последние годы с Иорданией был заключен ряд контрактов, самым значимым из которых является разработка и производство гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб". Также Россия модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20210222/rakety-1598553083.html
россия
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155099/12/1550991259_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_238171f2c246d128a327217d9333faf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бмп-2, рособоронэкспорт, иордания

В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"

13:38 22.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко"Корнет-Э" - возимо-переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения
Корнет-Э - возимо-переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 22 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса "Корнет-Э", заявил журналистам в понедельник официальный представитель РОЭ.
"В ходе 15 международной оборонной выставки IDEX-2021 состоялись переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного сбросного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК "Корнет-Э", - сказал он.
ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 километра.
Российско-иорданское военно-техническое сотрудничество имеет давнюю историю. До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы и другое имущество. В последние годы с Иорданией был заключен ряд контрактов, самым значимым из которых является разработка и производство гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб". Также Россия модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны.
Стенд концерна Калашников на выставке в рамках экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
13:08
"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
 
РоссияБМП-2РособоронэкспортИордания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии
13:59Почти девять миллионов жителей Техаса испытывают проблемы с водой
13:58Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
13:56В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
13:50Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
13:50Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
13:47"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
13:40Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
13:38В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
13:35Прилепина и Семигина приняли в партию "Справедливая Россия"
13:33В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
13:32Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
13:29При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
13:20Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
13:19Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
13:08"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
13:08ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
13:07В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
13:02Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД
13:00Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
Лента новостейМолния