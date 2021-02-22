https://ria.ru/20210222/rakety-1598555221.html
В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
Рособоронэкспорт и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:38
2021-02-22T13:38
2021-02-22T13:38
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бмп-2
рособоронэкспорт
иордания
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АБУ-ДАБИ, 22 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса "Корнет-Э", заявил журналистам в понедельник официальный представитель РОЭ."В ходе 15 международной оборонной выставки IDEX-2021 состоялись переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного сбросного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК "Корнет-Э", - сказал он.ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 километра.Российско-иорданское военно-техническое сотрудничество имеет давнюю историю. До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы и другое имущество. В последние годы с Иорданией был заключен ряд контрактов, самым значимым из которых является разработка и производство гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб". Также Россия модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны.
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россия, бмп-2, рособоронэкспорт, иордания
АБУ-ДАБИ, 22 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт
и иорданская компания Jadara договорились об открытии в Иордании
лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса "Корнет-Э", заявил журналистам в понедельник официальный представитель РОЭ.
"В ходе 15 международной оборонной выставки IDEX-2021 состоялись переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного сбросного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК "Корнет-Э", - сказал он.
ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 километра.
Российско-иорданское военно-техническое сотрудничество имеет давнюю историю. До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы и другое имущество. В последние годы с Иорданией был заключен ряд контрактов, самым значимым из которых является разработка и производство гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб". Также Россия модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны.