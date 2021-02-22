Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/rakety-1598553083.html
"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:08
2021-02-22T13:08
россия
калашников (концерн)
ка-52 "аллигатор"
су-25
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156010/51/1560105179_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_01dcce8a8a0e25bcac55ddc68ec3ab1d.jpg
АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на оружейной выставке IDEX-2021."С 2021 года запланирована опытно-конструкторская работа по модернизации управляемой ракеты "Вихрь" по улучшению всех тактико-технических характеристик", - сказали в пресс-службе.В концерне добавили, что Национальным центром вертолетостроения имени Камова и Миля и Минобороны России проведены работы по возможности применения управляемой ракеты "Вихрь-1" на дальностях свыше 8 километров. Также подтверждена возможность применения "Вихря" на дальность до 10 километров."Вихрь" применяется на ударных вертолетах Ка-52 и штурмовиках Су-25 для поражения наземных бронированных объектов, надводных и воздушных целей.
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156010/51/1560105179_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f3c33c0e21e13269116420de58fda2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, калашников (концерн), ка-52 "аллигатор", су-25, безопасность

"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"

13:08 22.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд концерна "Калашников" на выставке в рамках экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Стенд концерна Калашников на выставке в рамках экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на оружейной выставке IDEX-2021.
"С 2021 года запланирована опытно-конструкторская работа по модернизации управляемой ракеты "Вихрь" по улучшению всех тактико-технических характеристик", - сказали в пресс-службе.
В концерне добавили, что Национальным центром вертолетостроения имени Камова и Миля и Минобороны России проведены работы по возможности применения управляемой ракеты "Вихрь-1" на дальностях свыше 8 километров. Также подтверждена возможность применения "Вихря" на дальность до 10 километров.
"Вихрь" применяется на ударных вертолетах Ка-52 и штурмовиках Су-25 для поражения наземных бронированных объектов, надводных и воздушных целей.
Посетитель рассматривает самозарядные карабины Сайга на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
12:16Новое оружие России
"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД
 
РоссияКалашников (концерн)Ка-52 "Аллигатор"Су-25Безопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии
13:59Почти девять миллионов жителей Техаса испытывают проблемы с водой
13:58Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
13:56В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
13:50Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
13:50Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
13:47"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
13:40Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
13:38В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
13:35Прилепина и Семигина приняли в партию "Справедливая Россия"
13:33В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
13:32Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
13:29При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
13:20Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
13:19Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
13:08"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
13:08ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
13:07В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
13:02Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД
13:00Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
Лента новостейМолния