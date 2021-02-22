https://ria.ru/20210222/rakety-1598553083.html

"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"

"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"

Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:08

2021-02-22T13:08

2021-02-22T13:08

россия

калашников (концерн)

ка-52 "аллигатор"

су-25

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на оружейной выставке IDEX-2021."С 2021 года запланирована опытно-конструкторская работа по модернизации управляемой ракеты "Вихрь" по улучшению всех тактико-технических характеристик", - сказали в пресс-службе.В концерне добавили, что Национальным центром вертолетостроения имени Камова и Миля и Минобороны России проведены работы по возможности применения управляемой ракеты "Вихрь-1" на дальностях свыше 8 километров. Также подтверждена возможность применения "Вихря" на дальность до 10 километров."Вихрь" применяется на ударных вертолетах Ка-52 и штурмовиках Су-25 для поражения наземных бронированных объектов, надводных и воздушных целей.

https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html

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россия, калашников (концерн), ка-52 "аллигатор", су-25, безопасность