https://ria.ru/20210222/rakety-1598553083.html
"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:08
2021-02-22T13:08
2021-02-22T13:08
россия
калашников (концерн)
ка-52 "аллигатор"
су-25
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на оружейной выставке IDEX-2021."С 2021 года запланирована опытно-конструкторская работа по модернизации управляемой ракеты "Вихрь" по улучшению всех тактико-технических характеристик", - сказали в пресс-службе.В концерне добавили, что Национальным центром вертолетостроения имени Камова и Миля и Минобороны России проведены работы по возможности применения управляемой ракеты "Вихрь-1" на дальностях свыше 8 километров. Также подтверждена возможность применения "Вихря" на дальность до 10 километров."Вихрь" применяется на ударных вертолетах Ка-52 и штурмовиках Су-25 для поражения наземных бронированных объектов, надводных и воздушных целей.
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html
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россия, калашников (концерн), ка-52 "аллигатор", су-25, безопасность
АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" проведет работы по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь", они начнутся в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на оружейной выставке IDEX-2021.
"С 2021 года запланирована опытно-конструкторская работа по модернизации управляемой ракеты "Вихрь" по улучшению всех тактико-технических характеристик", - сказали в пресс-службе.
В концерне добавили, что Национальным центром вертолетостроения имени Камова и Миля и Минобороны России проведены работы по возможности применения управляемой ракеты "Вихрь-1" на дальностях свыше 8 километров. Также подтверждена возможность применения "Вихря" на дальность до 10 километров.
"Вихрь" применяется на ударных вертолетах Ка-52
и штурмовиках Су-25
для поражения наземных бронированных объектов, надводных и воздушных целей.