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Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
Два дополнительных пуска ракет-носителей "Союз-2" в интересах британской компании OneWeb могут состояться с космодрома Восточный в этом году, сообщили РИА... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T03:08
2021-02-22T04:58
россия
oneweb
восточный (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Два дополнительных пуска ракет-носителей "Союз-2" в интересах британской компании OneWeb могут состояться с космодрома Восточный в этом году, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Ранее еще один источник агентства в отрасли рассказывал, что в 2021 году намечается шесть-семь пусков ракет "Союз-2" с Восточного. По его словам, по коммерческой программе прогнозируются три запуска ракет с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту каждой, по федеральной программе ожидаются три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА".Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что к планирующимся на 25 марта, 23 апреля и май запускам в интересах компании OneWeb, возможно, добавят еще два - в июне и июле. "Июньский старт возможен с высокой долей вероятности, а июльский - пока под вопросом", - заявил он.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19, выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников. В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.OneWeb собирается начать предоставление коммерческих услуг спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года - развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Всего с Восточного проведено шесть пусков ракет "Союз-2" со 190 космическими аппаратами, один из пусков с 19 спутниками был аварийным.
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россия, oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука

Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"

03:08 22.02.2021 (обновлено: 04:58 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Два дополнительных пуска ракет-носителей "Союз-2" в интересах британской компании OneWeb могут состояться с космодрома Восточный в этом году, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Ранее еще один источник агентства в отрасли рассказывал, что в 2021 году намечается шесть-семь пусков ракет "Союз-2" с Восточного. По его словам, по коммерческой программе прогнозируются три запуска ракет с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту каждой, по федеральной программе ожидаются три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА".
"По просьбе французской компании Arianespace (предоставляет коммерческие пусковые услуги с помощью ракет "Союз-2" - ред.) в график пусков могут включить еще два старта "Союза-2" по 36 спутников OneWeb в каждом", - сказал один из источников.
Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что к планирующимся на 25 марта, 23 апреля и май запускам в интересах компании OneWeb, возможно, добавят еще два - в июне и июле. "Июньский старт возможен с высокой долей вероятности, а июльский - пока под вопросом", - заявил он.
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Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19, выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников. В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.
OneWeb собирается начать предоставление коммерческих услуг спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года - развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Всего с Восточного проведено шесть пусков ракет "Союз-2" со 190 космическими аппаратами, один из пусков с 19 спутниками был аварийным.
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