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Путин и Лукашенко провели переговоры
Путин и Лукашенко провели переговоры
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:33
2021-02-22T16:06
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном.Он подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики."Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов, мы самый крупный инвестор, — заявил Путин.Глава государства добавил, что совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.Президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях."Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", — сказал президент республики.Он отметил, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии "Спутника V" поставят в Белоруссию в феврале и марте.
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"Рад вас видеть" – Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров
"Рад вас видеть" – Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия

Путин и Лукашенко провели переговоры

15:33 22.02.2021 (обновлено: 16:06 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном.

"Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", — сказал российский президент.

Он подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики.
"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов, мы самый крупный инвестор, — заявил Путин.
Глава государства добавил, что совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.
По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.
"Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится", — ожидает белорусский лидер.
Президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях.
"Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", — сказал президент республики.
Он отметил, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии "Спутника V" поставят в Белоруссию в феврале и марте.
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