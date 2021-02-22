https://ria.ru/20210222/putinlukashenko-1598569224.html

Путин и Лукашенко провели переговоры

Путин и Лукашенко провели переговоры

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:33

2021-02-22T15:33

2021-02-22T16:06

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном.Он подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики."Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50 процентов, мы самый крупный инвестор, — заявил Путин.Глава государства добавил, что совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.Президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях."Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", — сказал президент республики.Он отметил, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии "Спутника V" поставят в Белоруссию в феврале и марте.

https://ria.ru/20210219/belorussiya-1598242592.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия