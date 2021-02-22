https://ria.ru/20210222/putin-1598570094.html

Путин оценил сотрудничество глав регионов России и Белоруссии

Путин оценил сотрудничество глав регионов России и Белоруссии

Формат сотрудничества на уровне глав регионов России и Белоруссии очень востребован, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:27

2021-02-22T15:27

2021-02-22T15:32

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Формат сотрудничества на уровне глав регионов России и Белоруссии очень востребован, считает президент РФ Владимир Путин."Взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20210222/pomosch-1598569873.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия