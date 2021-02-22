https://ria.ru/20210222/puteshestviya-1598375487.html
Россияне определили лучшие поезда 2020 года
Россияне определили лучшие поезда 2020 года
Туристы назвали лучшие поезда, на которых им довелось путешествовать в прошлом году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T01:16
2021-02-22T01:16
2021-02-22T08:55
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туристы назвали лучшие поезда, на которых им довелось путешествовать в прошлом году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании изучили более 100 тысяч откликов, которые пассажиры оставили после поездок с 1 января по 31 декабря 2020 года по 258 маршрутам, и составили рейтинг лучших составов.Путешественники оценили общее впечатление, отношение персонала, состояние и новизну вагона, чистоту туалета. В итоге каждый поезд получил среднюю оценку по десятибалльной шкале. Возглавил список состав, курсирующий между Ростовом-на-Дону и Новороссийском.Положительно оценили железнодорожные поездки в прошлом году 88 процентов туристов. За последние три года этот показатель увеличился на шесть процентов. Оказалось, что особое внимание пассажиры обращают на чистоту, удобство кресел в сидячих вагонах и полок в купе и плацкарте. Отдельное внимание они уделяли туалетам, отмечая своевременность их уборки.А вот розеток не хватает, и Wi-Fi во многих составах работает нестабильно, жаловались респонденты.
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туристы, туризм, поезда, новости - туризм, новороссийск, ростов-на-дону
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туристы назвали лучшие поезда, на которых им довелось путешествовать в прошлом году, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании изучили более 100 тысяч откликов, которые пассажиры оставили после поездок с 1 января по 31 декабря 2020 года по 258 маршрутам, и составили рейтинг лучших составов.
Путешественники оценили общее впечатление, отношение персонала, состояние и новизну вагона, чистоту туалета. В итоге каждый поезд получил среднюю оценку по десятибалльной шкале. Возглавил список состав, курсирующий между Ростовом-на-Дону и Новороссийском.
Положительно оценили железнодорожные поездки в прошлом году 88 процентов туристов. За последние три года этот показатель увеличился на шесть процентов. Оказалось, что особое внимание пассажиры обращают на чистоту, удобство кресел в сидячих вагонах и полок в купе и плацкарте. Отдельное внимание они уделяли туалетам, отмечая своевременность их уборки.
А вот розеток не хватает, и Wi-Fi во многих составах работает нестабильно, жаловались респонденты.