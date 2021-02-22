https://ria.ru/20210222/protesty-1598596704.html

Протестующие в Ереване забросали яйцами здание следственной службы

Протестующие в Ереване забросали яйцами здание следственной службы

Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, забросали яйцами здание Специальной следственной службы,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T18:30

2021-02-22T18:30

2021-02-22T18:30

беспорядки в ереване

никол пашинян

франция

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, забросали яйцами здание Специальной следственной службы, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры во время шествия по улицам столицы, проходя мимо Специальной следственной службы, начали скандировать лозунги, призывая сотрудников ведомства перестать "беспрекословно служить властям". Несколько протестующих кинули в сторону здания яйца. Полицейские в действия демонстрантов не вмешались.Сейчас шествие продолжается, оппозиционеры направляются к Площади Франции в центре Еревана, где запланировал митинг.Двадцатого февраля кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал оппозицию "в любое время быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.

https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/armeniya-1598379357.html

франция

ереван

армения

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беспорядки в ереване, никол пашинян, франция, ереван, армения, в мире