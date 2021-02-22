Протестующие в Ереване забросали яйцами здание следственной службы
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, забросали яйцами здание Специальной следственной службы, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры во время шествия по улицам столицы, проходя мимо Специальной следственной службы, начали скандировать лозунги, призывая сотрудников ведомства перестать "беспрекословно служить властям". Несколько протестующих кинули в сторону здания яйца. Полицейские в действия демонстрантов не вмешались.
Двадцатого февраля кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал оппозицию "в любое время быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.
В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
20 февраля, 17:02Оппозицию в Армении призвали быть готовой "взять власть"