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https://ria.ru/20210222/prokat-1598547195.html
Фильм "Конек-Горбунок" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Фильм "Конек-Горбунок" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:07
2021-02-22T12:07
культура
павел деревянко
кино и сериалы
новости культуры
михаил ефремов
антон шагин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.На втором месте в рейтинге комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли. Картина собрала 84,5 миллиона рублей за минувшие выходные.Третью строчку рейтинга занял полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа", собравший за выходные 67,1 миллиона рублей.
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павел деревянко, кино и сериалы, новости культуры, михаил ефремов, антон шагин

Фильм "Конек-Горбунок" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

12:07 22.02.2021
 
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Конек-Горбунок"
Кадр из фильма Конек-Горбунок - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.
На втором месте в рейтинге комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли. Картина собрала 84,5 миллиона рублей за минувшие выходные.
Третью строчку рейтинга занял полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа", собравший за выходные 67,1 миллиона рублей.
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