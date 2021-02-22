https://ria.ru/20210222/prokat-1598547195.html

Фильм "Конек-Горбунок" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

Фильм "Конек-Горбунок" возглавил прокат в России и СНГ в выходные

Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:07

2021-02-22T12:07

2021-02-22T12:07

культура

павел деревянко

кино и сериалы

новости культуры

михаил ефремов

антон шагин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.На втором месте в рейтинге комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли. Картина собрала 84,5 миллиона рублей за минувшие выходные.Третью строчку рейтинга занял полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа", собравший за выходные 67,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел деревянко, кино и сериалы, новости культуры, михаил ефремов, антон шагин