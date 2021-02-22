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Фильм "Конек-Горбунок" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Фильм "Конек-Горбунок" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:07
2021-02-22T12:07
2021-02-22T12:07
культура
павел деревянко
кино и сериалы
новости культуры
михаил ефремов
антон шагин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.На втором месте в рейтинге комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли. Картина собрала 84,5 миллиона рублей за минувшие выходные.Третью строчку рейтинга занял полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа", собравший за выходные 67,1 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел деревянко, кино и сериалы, новости культуры, михаил ефремов, антон шагин
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Экранизация русской сказки "Конек-Горбунок" возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 285 миллионов рублей, сообщил
портал kinobusiness.com.
Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.
На втором месте в рейтинге комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова с Сергеем Буруновым в главной роли. Картина собрала 84,5 миллиона рублей за минувшие выходные.
Третью строчку рейтинга занял полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа", собравший за выходные 67,1 миллиона рублей.