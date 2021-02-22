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https://ria.ru/20210222/primore-1598532493.html
В Приморье спасли человека и медвежонка
В Приморье спасли человека и медвежонка
Охотнадзор спас медвежонка, мать которого напала на жителя Приморья в бухте Шепалово и убежала, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:23
2021-02-22T12:52
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев — РИА Новости. Охотнадзор спас медвежонка, мать которого напала на жителя Приморья в бухте Шепалово и убежала, сообщает правительство региона.Ранее в понедельник в полиции рассказали, что 33-летний мужчина госпитализирован после нападения медведя в распадине озера в районе бухты Шепалово. У пострадавшего укушенная рана левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости."Поступила информация о том, что в районе озера Песчаное (побережье бухты Шепалово) произошло нападение медведя на человека, пострадавший укрылся от животного, забравшись на створный знак, и ожидает помощи. Незамедлительно на место направились сотрудники полиции, спасатели и инспекторы госохотнадзора. Пострадавшего обнаружили, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Также рядом нашли детеныша гималайского медведя возрастом до одного месяца", — говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший во время прогулки случайно наткнулся на берлогу, которую медведица устроила в неглубоком бетонном колодце. Медведица атаковала человека, травмировала ему голень и убежала. По словам прибывших на место сотрудников госохотнадзора, орудий охоты, боеприпасов при пострадавшем не обнаружено."Обычно гималайские медведи устраивают берлоги в дуплах больших деревьев, но изредка и в таких местах, как в этом случае. Если бы это была обычная берлога, можно было бы попробовать оставить там медвежонка и установить наблюдение, чтобы удостовериться, что его мать вернулась. Но в сложившихся обстоятельствах малыша пришлось сразу изъять из среды обитания, иначе бы он просто замерз. К тому же, как показывает практика, в подобных случаях медведицы редко возвращаются к берлоге", — отметил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый, чьи слова приводятся в сообщении.Медвежонка привезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Там уже проходят реабилитацию два гималайских медвежонка-сироты. Когда животные подрастут, их выпустят в дикую природу.
https://ria.ru/20201002/medvedi-1578085019.html
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приморский край, общество

В Приморье спасли человека и медвежонка

09:23 22.02.2021 (обновлено: 12:52 22.02.2021)
 
© Фото : сайт Правительства Приморского краяСпасенный гималайский медвежонок
Спасенный гималайский медвежонок - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : сайт Правительства Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев — РИА Новости. Охотнадзор спас медвежонка, мать которого напала на жителя Приморья в бухте Шепалово и убежала, сообщает правительство региона.
Ранее в понедельник в полиции рассказали, что 33-летний мужчина госпитализирован после нападения медведя в распадине озера в районе бухты Шепалово. У пострадавшего укушенная рана левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости.
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"Поступила информация о том, что в районе озера Песчаное (побережье бухты Шепалово) произошло нападение медведя на человека, пострадавший укрылся от животного, забравшись на створный знак, и ожидает помощи. Незамедлительно на место направились сотрудники полиции, спасатели и инспекторы госохотнадзора. Пострадавшего обнаружили, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Также рядом нашли детеныша гималайского медведя возрастом до одного месяца", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший во время прогулки случайно наткнулся на берлогу, которую медведица устроила в неглубоком бетонном колодце. Медведица атаковала человека, травмировала ему голень и убежала. По словам прибывших на место сотрудников госохотнадзора, орудий охоты, боеприпасов при пострадавшем не обнаружено.
© Фото : сайт Правительства Приморского краяЧеловек, спасенный после нападения гималайского медведя
Человек, спасенный после нападения гималайского медведя - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : сайт Правительства Приморского края
Человек, спасенный после нападения гималайского медведя
"Обычно гималайские медведи устраивают берлоги в дуплах больших деревьев, но изредка и в таких местах, как в этом случае. Если бы это была обычная берлога, можно было бы попробовать оставить там медвежонка и установить наблюдение, чтобы удостовериться, что его мать вернулась. Но в сложившихся обстоятельствах малыша пришлось сразу изъять из среды обитания, иначе бы он просто замерз. К тому же, как показывает практика, в подобных случаях медведицы редко возвращаются к берлоге", — отметил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый, чьи слова приводятся в сообщении.
Медвежонка привезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Там уже проходят реабилитацию два гималайских медвежонка-сироты. Когда животные подрастут, их выпустят в дикую природу.
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