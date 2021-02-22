https://ria.ru/20210222/primore-1598532493.html
В Приморье спасли человека и медвежонка
В Приморье спасли человека и медвежонка
Охотнадзор спас медвежонка, мать которого напала на жителя Приморья в бухте Шепалово и убежала, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:23
2021-02-22T09:23
2021-02-22T12:52
хорошие новости
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598532359_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_546136deab83320867bc610e587ff97a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 фев — РИА Новости. Охотнадзор спас медвежонка, мать которого напала на жителя Приморья в бухте Шепалово и убежала, сообщает правительство региона.Ранее в понедельник в полиции рассказали, что 33-летний мужчина госпитализирован после нападения медведя в распадине озера в районе бухты Шепалово. У пострадавшего укушенная рана левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости."Поступила информация о том, что в районе озера Песчаное (побережье бухты Шепалово) произошло нападение медведя на человека, пострадавший укрылся от животного, забравшись на створный знак, и ожидает помощи. Незамедлительно на место направились сотрудники полиции, спасатели и инспекторы госохотнадзора. Пострадавшего обнаружили, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Также рядом нашли детеныша гималайского медведя возрастом до одного месяца", — говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший во время прогулки случайно наткнулся на берлогу, которую медведица устроила в неглубоком бетонном колодце. Медведица атаковала человека, травмировала ему голень и убежала. По словам прибывших на место сотрудников госохотнадзора, орудий охоты, боеприпасов при пострадавшем не обнаружено."Обычно гималайские медведи устраивают берлоги в дуплах больших деревьев, но изредка и в таких местах, как в этом случае. Если бы это была обычная берлога, можно было бы попробовать оставить там медвежонка и установить наблюдение, чтобы удостовериться, что его мать вернулась. Но в сложившихся обстоятельствах малыша пришлось сразу изъять из среды обитания, иначе бы он просто замерз. К тому же, как показывает практика, в подобных случаях медведицы редко возвращаются к берлоге", — отметил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый, чьи слова приводятся в сообщении.Медвежонка привезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Там уже проходят реабилитацию два гималайских медвежонка-сироты. Когда животные подрастут, их выпустят в дикую природу.
https://ria.ru/20201002/medvedi-1578085019.html
https://ria.ru/20200918/medvezhonok-1577419977.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598532359_95:0:750:491_1920x0_80_0_0_70d5aec6ed7c8d198c529df7b463c7be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 22 фев — РИА Новости.
Охотнадзор спас медвежонка, мать которого напала на жителя Приморья
в бухте Шепалово и убежала, сообщает правительство региона.
Ранее в понедельник в полиции рассказали, что 33-летний мужчина госпитализирован после нападения медведя в распадине озера в районе бухты Шепалово. У пострадавшего укушенная рана левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости.
"Поступила информация о том, что в районе озера Песчаное (побережье бухты Шепалово) произошло нападение медведя на человека, пострадавший укрылся от животного, забравшись на створный знак, и ожидает помощи. Незамедлительно на место направились сотрудники полиции, спасатели и инспекторы госохотнадзора. Пострадавшего обнаружили, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Также рядом нашли детеныша гималайского медведя возрастом до одного месяца", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший во время прогулки случайно наткнулся на берлогу, которую медведица устроила в неглубоком бетонном колодце. Медведица атаковала человека, травмировала ему голень и убежала. По словам прибывших на место сотрудников госохотнадзора, орудий охоты, боеприпасов при пострадавшем не обнаружено.
"Обычно гималайские медведи устраивают берлоги в дуплах больших деревьев, но изредка и в таких местах, как в этом случае. Если бы это была обычная берлога, можно было бы попробовать оставить там медвежонка и установить наблюдение, чтобы удостовериться, что его мать вернулась. Но в сложившихся обстоятельствах малыша пришлось сразу изъять из среды обитания, иначе бы он просто замерз. К тому же, как показывает практика, в подобных случаях медведицы редко возвращаются к берлоге", — отметил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый, чьи слова приводятся в сообщении.
Медвежонка привезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Там уже проходят реабилитацию два гималайских медвежонка-сироты. Когда животные подрастут, их выпустят в дикую природу.