https://ria.ru/20210222/predlozhenie-1598570613.html
Путин предложил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров
Путин предложил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров
Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко покататься на лыжах после переговоров в Сочи. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:29
2021-02-22T15:29
2021-02-22T16:36
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко покататься на лыжах после переговоров в Сочи."Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич, добро пожаловать. Ну я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210222/putinlukashenko-1598569224.html
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"Рад вас видеть" – Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров
"Рад вас видеть" – Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах после переговоров
2021-02-22T15:29
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