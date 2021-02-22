https://ria.ru/20210222/potok-1598610453.html

США ввели новые санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"

США ввели новые санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"

США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций. Об этом говорится в сообщении Минфина... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-22T21:27

2021-02-22T21:27

2021-02-23T05:20

россия

allseas

министерство финансов сша

украина

северный поток — 2

сша

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций. Об этом говорится в сообщении Минфина США.В январе трубоукладчик внесли в список ограничений по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь судно подпало под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности".Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки на брифинге в понедельник в ответ на вопрос о нежелании Белого дома расширять санкции по "Северному потоку — 2" назвала проект газопровода "плохой сделкой", "разделяющей Европу" и делающей ее "уязвимой" для "манипуляций" со стороны Москвы.Она добавила, что США продолжат следить за реализацией проекта и, в случае необходимости, примут решение по санкциям. При этом представитель администрации Джо Байдена добавила, что ограничения - лишь одна из мер, к которой может прибегнуть Вашингтон."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.

https://ria.ru/20210222/potok-1598572216.html

https://ria.ru/20210221/dilemma-1598441408.html

россия

украина

сша

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россия, allseas, министерство финансов сша, украина, северный поток — 2, сша