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США ввели новые санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"
США ввели новые санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"
США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций. Об этом говорится в сообщении Минфина... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-22T21:27
2021-02-23T05:20
россия
allseas
министерство финансов сша
украина
северный поток — 2
сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций. Об этом говорится в сообщении Минфина США.В январе трубоукладчик внесли в список ограничений по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь судно подпало под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности".Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки на брифинге в понедельник в ответ на вопрос о нежелании Белого дома расширять санкции по "Северному потоку — 2" назвала проект газопровода "плохой сделкой", "разделяющей Европу" и делающей ее "уязвимой" для "манипуляций" со стороны Москвы.Она добавила, что США продолжат следить за реализацией проекта и, в случае необходимости, примут решение по санкциям. При этом представитель администрации Джо Байдена добавила, что ограничения - лишь одна из мер, к которой может прибегнуть Вашингтон."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.
https://ria.ru/20210222/potok-1598572216.html
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россия, allseas, министерство финансов сша, украина, северный поток — 2, сша

США ввели новые санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"

21:27 22.02.2021 (обновлено: 05:20 23.02.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США внесли способное достроить "Северный поток — 2" судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус" еще в один список санкций. Об этом говорится в сообщении Минфина США.
В январе трубоукладчик внесли в список ограничений по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь судно подпало под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности".
Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки на брифинге в понедельник в ответ на вопрос о нежелании Белого дома расширять санкции по "Северному потоку — 2" назвала проект газопровода "плохой сделкой", "разделяющей Европу" и делающей ее "уязвимой" для "манипуляций" со стороны Москвы.
Она добавила, что США продолжат следить за реализацией проекта и, в случае необходимости, примут решение по санкциям. При этом представитель администрации Джо Байдена добавила, что ограничения - лишь одна из мер, к которой может прибегнуть Вашингтон.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 15:42
В России оценили призыв Польши и Украины остановить "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.
Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.
Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве указывали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 03:19
Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasМинистерство финансов СШАУкраинаСеверный поток — 2США
 
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