https://ria.ru/20210222/potok-1598548580.html

Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить "Северный поток — 2"

Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить "Северный поток — 2"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена "положить конец" строительству "Северного РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:25

2021-02-22T12:25

2021-02-22T13:44

северный поток — 2

дмитрий кулеба

джо байден

москва

германия

сша

экономика

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена "положить конец" строительству "Северного потока — 2". Их обращение опубликовано в журнале Politico.В частности, Рау и Кулеба заявили, что Россия продавливает свои интересы в мире через энергоснабжение. По мнению министров, Москве "позволили зайти слишком далеко" в реализации проекта.Они подчеркнули, что газопровод укрепит контроль России над поставками газа в Европу и к тому же убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о собственных принципах или безопасности и процветании Украины. Рау и Кулеба уверены, что позиция Вашингтона "критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции, из-за чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. С датскими властями укладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение действует до конца мая.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210220/potok-1598287836.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/sevpotok-1598453461.html

https://ria.ru/20210221/reverans-1598486036.html

москва

германия

сша

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северный поток — 2, дмитрий кулеба, джо байден, москва, германия, сша, экономика