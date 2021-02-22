Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить "Северный поток — 2"
12:25 22.02.2021 (обновлено: 13:44 22.02.2021)
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена "положить конец" строительству "Северного потока — 2". Их обращение опубликовано в журнале Politico.
В частности, Рау и Кулеба заявили, что Россия продавливает свои интересы в мире через энергоснабжение. По мнению министров, Москве "позволили зайти слишком далеко" в реализации проекта.
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"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта", — заявили главы ведомств.
Рау и Кулеба уверены, что позиция Вашингтона "критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции, из-за чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. С датскими властями укладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение действует до конца мая.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".