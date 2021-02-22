Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/posol-1598559052.html
В ДР Конго погиб посол Италии
В ДР Конго погиб посол Италии
Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио погиб при нападении на конвой, подтвердил итальянский МИД. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:13
2021-02-22T17:42
демократическая республика конго
мид италии
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_0:110:3219:1921_1920x0_80_0_0_5546a6d0d6c63cb3f98c1905942653e6.jpg
РИМ, 22 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио погиб при нападении на конвой, подтвердил итальянский МИД.Ранее СМИ африканской страны сообщили, что колонна, в составе которой находился дипломат, подверглась нападению боевиков. По некоторым данным, речь шла о попытке похищения."Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров. Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго", - говорится в коммюнике.Соболезнования в адрес родных и друзей погибших выразил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. По его словам, подробности "жесткого нападения" еще предстоит прояснить, но на это будут потрачены все усилия.
https://ria.ru/20210222/napadeniya-1598588827.html
https://ria.ru/20200717/1574498261.html
демократическая республика конго
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_ac6bb74ce032d603dd721b15065ce6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
демократическая республика конго, мид италии, италия, в мире

В ДР Конго погиб посол Италии

14:13 22.02.2021 (обновлено: 17:42 22.02.2021)
 
© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / John Bompengo
Читать ria.ru в
РИМ, 22 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио погиб при нападении на конвой, подтвердил итальянский МИД.
Ранее СМИ африканской страны сообщили, что колонна, в составе которой находился дипломат, подверглась нападению боевиков. По некоторым данным, речь шла о попытке похищения.
Больница в городе Лубумбаши, ДРК - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 17:37
Случаи нападения на сотрудников дипломатических миссий в мире
"Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров. Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго", - говорится в коммюнике.
Соболезнования в адрес родных и друзей погибших выразил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. По его словам, подробности "жесткого нападения" еще предстоит прояснить, но на это будут потрачены все усилия.
Полиция в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля 2020, 14:51
В ДР Конго 13 человек погибли при вооруженном нападении
 
Демократическая Республика КонгоМИД ИталииИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
04:51Назван "творящий чудеса" суперпродукт
04:47В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
03:43В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
03:28Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа
03:16SpaceX объявила имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon
03:14В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
03:12Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
02:48Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
02:48Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
02:46На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
02:28Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
02:17Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:15Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
02:09Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты
01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки
01:52ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
01:44Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу
01:40Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
01:34Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Лента новостейМолния