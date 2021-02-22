https://ria.ru/20210222/posol-1598559052.html
В ДР Конго погиб посол Италии
В ДР Конго погиб посол Италии
Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио погиб при нападении на конвой, подтвердил итальянский МИД. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:13
2021-02-22T14:13
2021-02-22T17:42
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РИМ, 22 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио погиб при нападении на конвой, подтвердил итальянский МИД.Ранее СМИ африканской страны сообщили, что колонна, в составе которой находился дипломат, подверглась нападению боевиков. По некоторым данным, речь шла о попытке похищения."Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров. Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго", - говорится в коммюнике.Соболезнования в адрес родных и друзей погибших выразил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. По его словам, подробности "жесткого нападения" еще предстоит прояснить, но на это будут потрачены все усилия.
https://ria.ru/20210222/napadeniya-1598588827.html
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демократическая республика конго, мид италии, италия, в мире