https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html

Разочарование года. Зеленский стал для украинцев хуже Порошенко

Разочарование года. Зеленский стал для украинцев хуже Порошенко

В Киеве ввели санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука, а преследуемый Службой безопасности блогер Анатолий Шарий заявил, что Владимир... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T08:00

2021-02-22T08:00

2021-02-22T11:23

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. В Киеве ввели санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука, а преследуемый Службой безопасности блогер Анатолий Шарий заявил, что Владимир Зеленский еще хуже Петра Порошенко. Действительно, недавние шаги главы государства напоминают политику его предшественника. На самом ли деле шестой президент обошел пятого в национализме — разбиралось РИА Новости.Неоспоримые героиСовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством Зеленского расширил санкционные списки: туда попал и лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко. Ранее ОПЗЖ пыталась провести президенту импичмент за блокировку эфира трех оппозиционных телеканалов.Февраль на Украине в целом богат на неоднозначные инициативы. Например, Рада одобрила постановление, согласно которому так называемая революция гидности (достоинства) "является одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". Так парламентарии отметили годовщину силового захвата власти после массовых протестов 2014-го. И если раньше депутаты уклонялись от такого решения, то на этот раз голоса нашлись. Причем, как выяснили украинские СМИ, Порошенко этот документ не поддержал.Во Львовском областном совете реанимировали идею с присвоением лидеру Организации украинских националистов* Степану Бандере звания Героя Украины. "Бандеру боялись живым и с ним борются даже после его смерти. Против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР. Против него до сих пор работает пропаганда России" — с такими словами областной совет обратился к Зеленскому и Верховной раде.В 2010-м Бандеру лишили звания по решению суда, поскольку он не был гражданином Украины. Депутаты Львовского облсовета попросили парламентариев изменить законодательство, чтобы лидер ОУН* получил государственную награду. В 2019-м Зеленский высказывался на эту тему так: "Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины".К слову, с предложением вернуть Бандере звание обращались и к Порошенко. Но он на это так и не решился.Только на украинскомЗеленский, стоит отметить, во многом не только продолжает начинания предшественника, но и воплощает их в жизнь с перехлестом. Например, начал действовать закон об украинизации, в том числе и сферы обслуживания. О результатах применения новых норм уполномоченный по языку Тарас Кремень доложил уже в феврале, получив несколько сотен доносов."Больше всего сообщений, обращений и жалоб из Киева и Киевской области — 284", — отчитывался Кремень. Он упомянул и Львовскую область: в рейтинге доносчиков она на втором месте. Причем заявления оттуда "касались преимущественно нарушений в других областях Украины".И если раньше подобные скандалы были скорее бытовыми, теперь у них юридическая квалификация. Так, в Днепропетровске (переименованном в Днепр) бариста в одной из кофеен сказала посетительнице: "Я не знаю, что такое "тiстечко" ("пирожное" на украинском. — Прим. ред.)". И добавила: "Днепр русский город был всегда". В итоге ее уволили.В ущерб безопасности УкраиныНа этом фоне СБУ заподозрила блогера Шария в государственной измене. Следователи сочли, что он "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности в информационной сфере". "Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", — заявили в спецслужбе.Украинские контрразведчики назвали блогера пропагандистом, который "занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны". Все это, по мнению СБУ, Шарий делал для "обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигания межэтнических и межконфессиональных конфликтов".Блогер отреагировал, не стесняясь в выражениях. В эфире телеканала "112 Украина", одного из лишенных права вещания, основатель партии имени себя объяснил происходящее: "У хриплого дегенерата, у психически нездорового человека сорвало крышу". После чего успокоил журналистов — "Можете меня не прерывать, вам все равно терять нечего, у вас лицензию забрали".В эфире российского канала подозрения СБУ он прокомментировал так: "Я думал, что хуже Порошенко быть не может. Зеленский доказал — может. Мне странно это говорить. Порошенко, вернись!" Блогер критиковал действующего президента и занимался политикой — его Партия Шария уже в 2020-м по результатам опросов набирала достаточно голосов для прохождения в парламент.Интересно, что во время предвыборной кампании 2019-го Шарий активно выступал против основного соперника Зеленского — Петра Порошенко. Тому тоже досаждали оппозиционные каналы. Но про закрытие СМИ даже в узком кругу "порохоботов" (так называют поклонников Порошенко) не рассуждали.А вот при шестом президенте канал "112 Украина" лишали лицензии дважды. В первый раз ее вернули по постановлению суда. Тогда бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что предыдущая власть не шла на подобные меры и ситуация при Зеленском в чем-то ухудшилась.Самый большой патриотРазочарование в Зеленском, который получил на выборах 73 процента голосов избирателей, испытывают в массе и жители страны. В декабре Центр Разумкова опубликовал данные опроса, согласно которому 42 процента респондентов назвали президента разочарованием года, Порошенко такой титул присвоили всего десять процентов. А политиком года нынешнего главу государства счел лишь каждый пятый опрошенный.Вообще, 2020-й не оправдал ожиданий украинцев. "Подавляющее большинство (71 процент) граждан заявляют, что ситуация в стране в целом ухудшилась", — сообщили социологи.Политтехнолог Андрей Золотарев полагает, что с Зеленским произошла типичная для Украины метаморфоза: "Кандидат, который далек от идей национализма, побеждает при поддержке левого берега Днепра и юго-востока страны, а потом смещается по оси симпатий западнее и правее. Тот же Леонид Кучма, став президентом с помощью Крыма и Донбасса, выдал книгу "Украина — не Россия". Даже Янукович заигрывал с лидерами мнений на западе республики. Исключение — Ющенко: он таким пришел сразу"."Зеленский хочет выглядеть патриотичнее, чем сам Порошенко, — добавляет эксперт. — Пытается выправить ситуацию: рейтинги падают, в олигархическом кооперативе грызня. Но голоса избирателей он теряет, а электорат националистических "Европейской солидарности" и "Голоса" к нему может и не прийти. Своим галичане его все равно не назовут".Если бы президент остался верен лозунгам, его рейтинг бы тоже снижался, но без стремительного обвала, заключает Золотарев.Депутат Верховной рады пятого и шестого созывов Алексей Журавко также отмечает, что действующий президент не станет своим для тех, кому хочет понравиться. "Зеленский, что бы он ни говорил, — русскоязычный. Русскоязычный, при котором на Украине уничтожают русский язык. Но поклонники полицаев и Шухевича (командующего боевым крылом ОУН*, участника истребления поляков и евреев. — Прим. ред.) из-за этого не сочтут его "родным". Просто сейчас, видя его безволие, националисты продавливают выгодные для себя идеи"."Как политик и президент, Зеленский, конечно, гораздо хуже Порошенко, — продолжает Журавко. — Он открыто обижается, когда ему говорят, что он нехороший и кому-то не нравится. Но есть у них и общее: люди Порошенко зарабатывали на войне, окружение нынешнего главы государства — на ковиде".В чем-то, по мнению экс-депутата, действующий лидер Украины даже "перегнал" предшественника — Порошенко хотя бы делал вид, что соблюдает законы. А шестой президент уволил главу Конституционного суда и ввел санкции против граждан, на что не имел никаких полномочий.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей золотарев, петр порошенко, леонид кучма, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире