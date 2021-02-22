https://ria.ru/20210222/pomosch-1598569873.html

Лукашенко оценил помощь, которую Россия оказала Белоруссии

Лукашенко оценил помощь, которую Россия оказала Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за помощь экономике Белоруссии, заявив, что "деньги на ветер не выброшены". РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:26

2021-02-22T15:26

2021-02-22T15:55

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за помощь экономике Белоруссии, заявив, что "деньги на ветер не выброшены"."Очень благодарен за поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер. Из примерно 70 миллиардов долларов ВВП Белоруссии, минимум на половину в торговом обороте мы завязаны на Россию", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Владимир, спасибо. Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210222/putinlukashenko-1598569224.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия