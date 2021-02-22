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Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами
Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину, на переговоры с которым прибыл в Сочи, белорусские сыры и РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T19:27
2021-02-22T19:27
2021-02-22T20:07
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину, на переговоры с которым прибыл в Сочи, белорусские сыры и мясные изделия, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал "Пул Первого"."Путин наши продукты хвалил. И Лукашенко гостинцы с собой привез", - говорится в сообщении. Канал публикует фотографию "белорусских гостинцев специально для Путина" - корзину с продуктами. В ней, в частности, несколько видов белорусских сыров, мясные изделия - копчености, хамон и сало.Лукашенко пару дней назад приехал в Россию, чтобы провести переговоры с российскими властями. Путин в ходе встречи в Сочи в понедельник пригласил своего коллегу в этот день прокатиться на лыжах после переговоров. На один из склонов президенты добирались на снегоходах. После лыжни Путин и Лукашенко отправились на обед.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия