https://ria.ru/20210222/podarok-1598603015.html

Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами

Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину, на переговоры с которым прибыл в Сочи, белорусские сыры и РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T19:27

2021-02-22T19:27

2021-02-22T20:07

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину, на переговоры с которым прибыл в Сочи, белорусские сыры и мясные изделия, сообщил в понедельник близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал "Пул Первого"."Путин наши продукты хвалил. И Лукашенко гостинцы с собой привез", - говорится в сообщении. Канал публикует фотографию "белорусских гостинцев специально для Путина" - корзину с продуктами. В ней, в частности, несколько видов белорусских сыров, мясные изделия - копчености, хамон и сало.Лукашенко пару дней назад приехал в Россию, чтобы провести переговоры с российскими властями. Путин в ходе встречи в Сочи в понедельник пригласил своего коллегу в этот день прокатиться на лыжах после переговоров. На один из склонов президенты добирались на снегоходах. После лыжни Путин и Лукашенко отправились на обед.

россия

сочи

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия