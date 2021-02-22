https://ria.ru/20210222/pila-1598535083.html

Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу"

Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу"

В ближайшие дни метеорологи ожидают в Москве "барическую пилу" — резкие скачки атмосферного давления. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник Центра... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T09:57

2021-02-22T09:57

2021-02-22T11:22

александр синенков

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В ближайшие дни метеорологи ожидают в Москве "барическую пилу" — резкие скачки атмосферного давления. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Александр Синенков.В ближайшие сутки давление поднимется на 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений.По его словам, вероятны также резкие колебания температуры."Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус трех похолодает, а в понедельник снова до минус 15", — отметил собеседник агентства.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал остро ощущающим атмосферные явления людям утром и вечером измерять давление, отказаться от физической нагрузки и стрессов, воздержаться от вождения, а также спать не меньше восьми часов.

https://ria.ru/20210214/vesna-1597408241.html

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александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество