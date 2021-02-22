Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/pila-1598535083.html
Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу"
Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу"
В ближайшие дни метеорологи ожидают в Москве "барическую пилу" — резкие скачки атмосферного давления. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник Центра... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:57
2021-02-22T11:22
александр синенков
погода
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148528/06/1485280684_0:118:3076:1848_1920x0_80_0_0_9b4e01df352cdbb9e4d57501d1c32083.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В ближайшие дни метеорологи ожидают в Москве "барическую пилу" — резкие скачки атмосферного давления. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Александр Синенков.В ближайшие сутки давление поднимется на 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений.По его словам, вероятны также резкие колебания температуры."Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус трех похолодает, а в понедельник снова до минус 15", — отметил собеседник агентства.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал остро ощущающим атмосферные явления людям утром и вечером измерять давление, отказаться от физической нагрузки и стрессов, воздержаться от вождения, а также спать не меньше восьми часов.
https://ria.ru/20210214/vesna-1597408241.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148528/06/1485280684_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_7b39cf118fa9f129619e7279b6acda9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенков, погода, центр "фобос", москва, общество

Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу"

09:57 22.02.2021 (обновлено: 11:22 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек на улице Москвы в морозный день
Молодой человек на улице Москвы в морозный день - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В ближайшие дни метеорологи ожидают в Москве "барическую пилу" — резкие скачки атмосферного давления. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
В ближайшие сутки давление поднимется на 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений.

"А вот далее действительно будет "пила". В среду давление резко понизится примерно на десять единиц, до 757-758, в четверг до 748, еще на десять миллиметров, а в субботу до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе", — сказал Синенков.

По его словам, вероятны также резкие колебания температуры.
"Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус трех похолодает, а в понедельник снова до минус 15", — отметил собеседник агентства.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал остро ощущающим атмосферные явления людям утром и вечером измерять давление, отказаться от физической нагрузки и стрессов, воздержаться от вождения, а также спать не меньше восьми часов.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 11:03
Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве
 
Александр СиненковПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии
13:59Почти девять миллионов жителей Техаса испытывают проблемы с водой
13:58Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
13:56В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
13:50Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
13:50Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
13:47"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
13:40Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
13:38В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
13:35Прилепина и Семигина приняли в партию "Справедливая Россия"
13:33В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
13:32Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
13:29При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
13:20Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
13:19Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
13:08"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
13:08ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
13:07В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
13:02Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД
13:00Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
Лента новостейМолния