Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу"
09:57 22.02.2021 (обновлено: 11:22 22.02.2021)
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В ближайшие дни метеорологи ожидают в Москве "барическую пилу" — резкие скачки атмосферного давления. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
В ближайшие сутки давление поднимется на 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений.
"А вот далее действительно будет "пила". В среду давление резко понизится примерно на десять единиц, до 757-758, в четверг до 748, еще на десять миллиметров, а в субботу до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе", — сказал Синенков.
По его словам, вероятны также резкие колебания температуры.
"Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус трех похолодает, а в понедельник снова до минус 15", — отметил собеседник агентства.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал остро ощущающим атмосферные явления людям утром и вечером измерять давление, отказаться от физической нагрузки и стрессов, воздержаться от вождения, а также спать не меньше восьми часов.
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