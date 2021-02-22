https://ria.ru/20210222/penza-1598551624.html
СК проверит посты пензенской школьницы на экстремизм
СК проверит посты пензенской школьницы на экстремизм
Полиция передала в Следственный комитет материалы проверки по заявлению руководства пензенской школы, просившего проверить посты восьмиклассницы в соцсети на... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:56
2021-02-22T12:56
2021-02-22T13:08
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция передала в Следственный комитет материалы проверки по заявлению руководства пензенской школы, просившего проверить посты восьмиклассницы в соцсети на наличие признаков экстремизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы №66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные с предстоящей 23 февраля несогласованной акцией КПРФ в Пензе."Заявление было, полиция провела необходимые мероприятия и направила (материалы) по подследственности в СК", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210128/shtraf-1594943737.html
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следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия