https://ria.ru/20210222/pandemiya-1598545585.html

Пандемия привела к нарушениям в области прав человека, заявил генсек ООН

Пандемия привела к нарушениям в области прав человека, заявил генсек ООН

Пандемия COVID-19 привела к росту числа нарушений прав человека в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в понедельник на открытии... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:45

2021-02-22T11:45

2021-02-22T11:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

здоровье - общество

женева (город)

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149816/45/1498164560_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_acbe5c729f806c73c347d112ae6175f2.jpg

ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 привела к росту числа нарушений прав человека в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве."Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека - гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений", - сказал он.По словам генсека, потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов в буквальном смысле перевернули жизнь сотен миллионов семей вверх дном. Последствия пандемии больше всего ударило по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам. С проблемами столкнулись и подростки, которые не могут посещать школу и имеют ограниченный доступ к техническим средствам. В мире начался рост крайней нищеты."Вирус также поражает политические и гражданские права и еще больше сужает общественное пространство. Под предлогом пандемии власти некоторых стран применяют силовые меры в области безопасности и чрезвычайные меры для подавления инакомыслия, признания незаконными основных свобод, принуждения независимой прессы к молчанию и ограничения деятельности неправительственных организаций", - отметил Гутерреш.Генсек напомнил, что правозащитники, журналисты, адвокаты, политические активисты и даже медицинские работники подвергаются задержаниям, судебному преследованию и запугиванию и слежке за критику реакции или отсутствия реакции правительства на пандемию. А связанные с пандемией ограничения используются для подрыва избирательных процессов, ослабления выступлений оппозиции и подавления критики.

https://ria.ru/20201208/sanktsii-1588132248.html

https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598247111.html

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, женева (город), оон, в мире