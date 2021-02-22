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https://ria.ru/20210222/pandemiya-1598545585.html
Пандемия привела к нарушениям в области прав человека, заявил генсек ООН
Пандемия привела к нарушениям в области прав человека, заявил генсек ООН
Пандемия COVID-19 привела к росту числа нарушений прав человека в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в понедельник на открытии... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:45
2021-02-22T11:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
здоровье - общество
женева (город)
оон
в мире
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ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 привела к росту числа нарушений прав человека в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве."Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека - гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений", - сказал он.По словам генсека, потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов в буквальном смысле перевернули жизнь сотен миллионов семей вверх дном. Последствия пандемии больше всего ударило по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам. С проблемами столкнулись и подростки, которые не могут посещать школу и имеют ограниченный доступ к техническим средствам. В мире начался рост крайней нищеты."Вирус также поражает политические и гражданские права и еще больше сужает общественное пространство. Под предлогом пандемии власти некоторых стран применяют силовые меры в области безопасности и чрезвычайные меры для подавления инакомыслия, признания незаконными основных свобод, принуждения независимой прессы к молчанию и ограничения деятельности неправительственных организаций", - отметил Гутерреш.Генсек напомнил, что правозащитники, журналисты, адвокаты, политические активисты и даже медицинские работники подвергаются задержаниям, судебному преследованию и запугиванию и слежке за критику реакции или отсутствия реакции правительства на пандемию. А связанные с пандемией ограничения используются для подрыва избирательных процессов, ослабления выступлений оппозиции и подавления критики.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, женева (город), оон, в мире

Пандемия привела к нарушениям в области прав человека, заявил генсек ООН

11:45 22.02.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве 9 июля 2017
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве 9 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 привела к росту числа нарушений прав человека в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
"Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека - гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений", - сказал он.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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По словам генсека, потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов в буквальном смысле перевернули жизнь сотен миллионов семей вверх дном. Последствия пандемии больше всего ударило по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам. С проблемами столкнулись и подростки, которые не могут посещать школу и имеют ограниченный доступ к техническим средствам. В мире начался рост крайней нищеты.
"Вирус также поражает политические и гражданские права и еще больше сужает общественное пространство. Под предлогом пандемии власти некоторых стран применяют силовые меры в области безопасности и чрезвычайные меры для подавления инакомыслия, признания незаконными основных свобод, принуждения независимой прессы к молчанию и ограничения деятельности неправительственных организаций", - отметил Гутерреш.
Генсек напомнил, что правозащитники, журналисты, адвокаты, политические активисты и даже медицинские работники подвергаются задержаниям, судебному преследованию и запугиванию и слежке за критику реакции или отсутствия реакции правительства на пандемию. А связанные с пандемией ограничения используются для подрыва избирательных процессов, ослабления выступлений оппозиции и подавления критики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 21:44Распространение коронавируса
Лавров рассказал о политизации Западом борьбы с пандемией
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешЗдоровье - ОбществоЖенева (город)ООНВ мире
 
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