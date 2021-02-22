https://ria.ru/20210222/ottepel-1598608990.html
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда в столице потеплеет. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T20:59
2021-02-22T20:59
2021-02-22T21:01
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598289961_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b29c7d53d0f42432d6d85eef48f01a6.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда в столице потеплеет.Он напомнил, что ночь на 23 февраля в городе будет самой холодной за 65 лет. Столбики термометра опустятся до минус 30 и ниже.Тишковец также уточнил, что в Москве будут осадки в виде снега. В воскресенье ожидается слабый минус по температуре, а 1 марта столбик термометра будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля."То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна. А вообще март весь холодным будет", — подытожил метеоролог.
https://ria.ru/20210221/morozy-1598459525.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598289961_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_d10be7b7f04c3366912252e78567bfb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва