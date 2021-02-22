https://ria.ru/20210222/ottepel-1598608990.html

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

Ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда в столице потеплеет. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T20:59

2021-02-22T20:59

2021-02-22T21:01

погода

москва

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда в столице потеплеет.Он напомнил, что ночь на 23 февраля в городе будет самой холодной за 65 лет. Столбики термометра опустятся до минус 30 и ниже.Тишковец также уточнил, что в Москве будут осадки в виде снега. В воскресенье ожидается слабый минус по температуре, а 1 марта столбик термометра будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля."То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна. А вообще март весь холодным будет", — подытожил метеоролог.

https://ria.ru/20210221/morozy-1598459525.html

москва

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2021

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погода, москва