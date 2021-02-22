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Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда в столице потеплеет. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T20:59
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погода
москва
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда в столице потеплеет.Он напомнил, что ночь на 23 февраля в городе будет самой холодной за 65 лет. Столбики термометра опустятся до минус 30 и ниже.Тишковец также уточнил, что в Москве будут осадки в виде снега. В воскресенье ожидается слабый минус по температуре, а 1 марта столбик термометра будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля."То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна. А вообще март весь холодным будет", — подытожил метеоролог.
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погода, москва

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

20:59 22.02.2021 (обновлено: 21:01 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", когда в столице потеплеет.
Он напомнил, что ночь на 23 февраля в городе будет самой холодной за 65 лет. Столбики термометра опустятся до минус 30 и ниже.
"Затем мороз начнет сбавлять обороты, а к выходным нас ждет околонулевая температура. Слабая оттепель", — сказал специалист.
Тишковец также уточнил, что в Москве будут осадки в виде снега. В воскресенье ожидается слабый минус по температуре, а 1 марта столбик термометра будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля.
Прохожие на Кожуховском пруду в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 11:06
В Москве впервые за 65 лет ожидаются трескучие морозы
"То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна. А вообще март весь холодным будет", — подытожил метеоролог.
 
ПогодаМосква
 
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