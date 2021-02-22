В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
13:33 22.02.2021 (обновлено: 13:37 22.02.2021)
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия".
Уточняется, что авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
"Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества", - цитирует пресс-служба партии слова Яровой.
Так, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах, а также установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.
Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля, уточняется в сообщении. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.
"Наши поправки уже поддержали коллеги из других фракций, и мы надеемся, что лидеры всех фракций их поддержат", - добавила зампред ГД.