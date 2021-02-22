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В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
Депутаты Государственной Думы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:33
2021-02-22T13:37
россия
сергей боярский
госдума рф
единая россия
владимир шаманов
александр хинштейн
ирина яровая
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия".Уточняется, что авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.Так, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах, а также установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля, уточняется в сообщении. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц."Наши поправки уже поддержали коллеги из других фракций, и мы надеемся, что лидеры всех фракций их поддержат", - добавила зампред ГД.
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
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россия, сергей боярский, госдума рф, единая россия, владимир шаманов, александр хинштейн, ирина яровая

В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма

13:33 22.02.2021 (обновлено: 13:37 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевЮбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия".
Уточняется, что авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
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"Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества", - цитирует пресс-служба партии слова Яровой.

Так, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах, а также установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.
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Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля, уточняется в сообщении. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.
"Наши поправки уже поддержали коллеги из других фракций, и мы надеемся, что лидеры всех фракций их поддержат", - добавила зампред ГД.
 
РоссияСергей БоярскийГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ШамановАлександр ХинштейнИрина Яровая
 
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