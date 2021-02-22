https://ria.ru/20210222/oskorblenie-1598554768.html

В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма

В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма

Депутаты Государственной Думы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:33

2021-02-22T13:33

2021-02-22T13:37

россия

сергей боярский

госдума рф

единая россия

владимир шаманов

александр хинштейн

ирина яровая

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты Государственной Думы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма, рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия".Уточняется, что авторами поправок выступили заместитель председателя ГД Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.Так, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах, а также установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля, уточняется в сообщении. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц."Наши поправки уже поддержали коллеги из других фракций, и мы надеемся, что лидеры всех фракций их поддержат", - добавила зампред ГД.

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

https://ria.ru/20210221/veteran-1598441161.html

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россия, сергей боярский, госдума рф, единая россия, владимир шаманов, александр хинштейн, ирина яровая