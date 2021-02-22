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В США немецких спецназовцев приняли за террористов
В США немецких спецназовцев приняли за террористов
Излишне скрытное поведение двух военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, едва не спровоцировало... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T06:10
2021-02-22T06:10
2021-02-22T07:16
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Излишне скрытное поведение двух военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, едва не спровоцировало дипломатический конфликт, сообщает издание Der Spiegel.Два бойца, принимавших участие в маневрах, посетили местный госпиталь с целью узнать, смогут ли врачи оказать немецким солдатам помощь в случае возникновения нештатных ситуаций или заражения коронавирусом.Однако из-за того, что посетители клиники не предъявили по требованию медицинского персонала удостоверяющие личность документы, их приняли за террористов, занимающихся подготовкой атаки на больницу. Персонал госпиталя незамедлительно извести ФБР о подозрительных посетителях.ФБР связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, но там, ввиду высокой секретности, не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне. Лишь после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.
https://ria.ru/20201121/skandal-1585469402.html
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