Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/oshibka-1598527969.html
В США немецких спецназовцев приняли за террористов
В США немецких спецназовцев приняли за террористов
Излишне скрытное поведение двух военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, едва не спровоцировало... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T06:10
2021-02-22T07:16
фбр
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153266/68/1532666856_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_47f60556d1f27de2f360e07be2491f88.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Излишне скрытное поведение двух военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, едва не спровоцировало дипломатический конфликт, сообщает издание Der Spiegel.Два бойца, принимавших участие в маневрах, посетили местный госпиталь с целью узнать, смогут ли врачи оказать немецким солдатам помощь в случае возникновения нештатных ситуаций или заражения коронавирусом.Однако из-за того, что посетители клиники не предъявили по требованию медицинского персонала удостоверяющие личность документы, их приняли за террористов, занимающихся подготовкой атаки на больницу. Персонал госпиталя незамедлительно извести ФБР о подозрительных посетителях.ФБР связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, но там, ввиду высокой секретности, не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне. Лишь после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.
https://ria.ru/20201121/skandal-1585469402.html
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153266/68/1532666856_57:0:1144:815_1920x0_80_0_0_6f90863fcb34a33edc857ae074dae804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире

В США немецких спецназовцев приняли за террористов

06:10 22.02.2021 (обновлено: 07:16 22.02.2021)
 
© AP Photo / Thomas KienzleСотрудники элитного подразделения бундесвера
Сотрудники элитного подразделения бундесвера - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Thomas Kienzle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Излишне скрытное поведение двух военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, едва не спровоцировало дипломатический конфликт, сообщает издание Der Spiegel.
Два бойца, принимавших участие в маневрах, посетили местный госпиталь с целью узнать, смогут ли врачи оказать немецким солдатам помощь в случае возникновения нештатных ситуаций или заражения коронавирусом.
Американские истребители F-22 Raptor на авиабазе Повидз, Польша - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября 2020, 08:00
"Дело не только в истребителях": США показали Европе свое истинное лицо
Однако из-за того, что посетители клиники не предъявили по требованию медицинского персонала удостоверяющие личность документы, их приняли за террористов, занимающихся подготовкой атаки на больницу. Персонал госпиталя незамедлительно извести ФБР о подозрительных посетителях.
ФБР связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, но там, ввиду высокой секретности, не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне. Лишь после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.
 
ФБРВашингтон (город)СШАБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Кандидат в премьеры Грузии назвал Саакашвили позором нации и армии
13:59Почти девять миллионов жителей Техаса испытывают проблемы с водой
13:58Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
13:56В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
13:50Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
13:50Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
13:47"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
13:40Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
13:38В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
13:35Прилепина и Семигина приняли в партию "Справедливая Россия"
13:33В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
13:32Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
13:29При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
13:20Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
13:19Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
13:08"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
13:08ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
13:07В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
13:02Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД
13:00Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
Лента новостейМолния