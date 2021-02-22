https://ria.ru/20210222/orion-1598532656.html
Опубликовано видео ударов беспилотника "Орион" по террористам в Сирии
Опубликовано видео ударов беспилотника "Орион" по террористам в Сирии
Телеканал "Россия 1" показал видео боевых полетов беспилотника "Орион" в Сирии, во время которых было выполнено 17 ударов по террористам. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:23
2021-02-22T09:23
2021-02-22T13:53
сирия
безопасность
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" показал видео боевых полетов беспилотника "Орион" в Сирии, во время которых было выполнено 17 ударов по террористам.На кадрах видно, как происходит уничтожение нескольких объектов боевиков, в том числе в ночных условиях, когда "Орион" применяет для поиска цели тепловизионный канал своей оптико-локационной системы.На борт беспилотника, в соответствии с традицией военной авиации, нанесли звезды, демонстрирующие число совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву Р, Б или П: Р означает разведывательный полет, Б — вылет с нанесением ударов по наземным целям и П — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей."Орион" разрабатывают с 2011 года по заказу Министерства обороны. Беспилотник, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Он может находиться в полете до суток. Максимальная взлетная масса машины — 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
https://ria.ru/20201228/orion-1591162329.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/orion-1591210961.html
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сирия, безопасность
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Телеканал "Россия 1
" показал видео боевых полетов беспилотника "Орион" в Сирии, во время которых было выполнено 17 ударов по террористам.
На кадрах видно, как происходит уничтожение нескольких объектов боевиков, в том числе в ночных условиях, когда "Орион" применяет для поиска цели тепловизионный канал своей оптико-локационной системы.
На борт беспилотника, в соответствии с традицией военной авиации, нанесли звезды, демонстрирующие число совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву Р, Б или П: Р означает разведывательный полет, Б — вылет с нанесением ударов по наземным целям и П — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.
"Орион" разрабатывают с 2011 года по заказу Министерства обороны. Беспилотник, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета.
Он может находиться в полете до суток. Максимальная взлетная масса машины — 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.