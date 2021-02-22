https://ria.ru/20210222/ogranicheniya-1598564470.html
СМИ: Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии
СМИ: Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:57
2021-02-22T14:57
2021-02-22T23:35
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ангела меркель
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.Согласно информации участников онлайн-заседания президиума ХДС, канцлер считает, что при смягчении ограничений необходимо проводить больше тестов. При этом канцлер отметила, что понимает, как сильно граждане ждут принятия стратегии по смягчению.Меркель выделила три сферы, в которых могут быть смягчены ограничения: сфера личных контактов, школы и профессиональные училища, а также сфера культуры, ресторанов и спортивных групп. При этом канцлер призвала не ослаблять бдительность, сообщают источники.По данным Института Роберта Коха, в общей сложности в Германии выявлено 2 390 928 зараженных коронавирусом, 67 903 человека с диагностированным COVID-19 скончались.
https://ria.ru/20210222/zhertvy-1598534835.html
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире