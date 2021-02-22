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https://ria.ru/20210222/ogranicheniya-1598564470.html
СМИ: Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии
СМИ: Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:57
2021-02-22T23:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.Согласно информации участников онлайн-заседания президиума ХДС, канцлер считает, что при смягчении ограничений необходимо проводить больше тестов. При этом канцлер отметила, что понимает, как сильно граждане ждут принятия стратегии по смягчению.Меркель выделила три сферы, в которых могут быть смягчены ограничения: сфера личных контактов, школы и профессиональные училища, а также сфера культуры, ресторанов и спортивных групп. При этом канцлер призвала не ослаблять бдительность, сообщают источники.По данным Института Роберта Коха, в общей сложности в Германии выявлено 2 390 928 зараженных коронавирусом, 67 903 человека с диагностированным COVID-19 скончались.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

СМИ: Меркель выступила за смягчение ограничений по COVID-19 в Германии

14:57 22.02.2021 (обновлено: 23:35 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Согласно информации участников онлайн-заседания президиума ХДС, канцлер считает, что при смягчении ограничений необходимо проводить больше тестов. При этом канцлер отметила, что понимает, как сильно граждане ждут принятия стратегии по смягчению.
Меркель выделила три сферы, в которых могут быть смягчены ограничения: сфера личных контактов, школы и профессиональные училища, а также сфера культуры, ресторанов и спортивных групп. При этом канцлер призвала не ослаблять бдительность, сообщают источники.
По данным Института Роберта Коха, в общей сложности в Германии выявлено 2 390 928 зараженных коронавирусом, 67 903 человека с диагностированным COVID-19 скончались.
Медицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 09:55Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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