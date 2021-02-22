https://ria.ru/20210222/ochki-1598526022.html

Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса

Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса

Люди, носящие очки, оказались более защищенными в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не использует такой аксессуар. Соответствующую информацию... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T03:13

2021-02-22T03:13

2021-02-22T10:17

распространение коронавируса

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Люди, носящие очки, оказались более защищенными в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не использует такой аксессуар. Соответствующую информацию распространило издание The Sunday Telegraph со ссылкой на данные индийских ученых.Исследователи опросили 304 пациентов с коронавирусом и выяснили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Ученые пришли к выводу, что носящие очки по восемь часов в день реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что люди в очках реже трогают лицо и глаза.Ранее стало известно, что французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. В частности, специалисты выявили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение.

https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html

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