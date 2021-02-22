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Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
Люди, носящие очки, оказались более защищенными в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не использует такой аксессуар. Соответствующую информацию... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T03:13
2021-02-22T10:17
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Люди, носящие очки, оказались более защищенными в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не использует такой аксессуар. Соответствующую информацию распространило издание The Sunday Telegraph со ссылкой на данные индийских ученых.Исследователи опросили 304 пациентов с коронавирусом и выяснили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Ученые пришли к выводу, что носящие очки по восемь часов в день реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что люди в очках реже трогают лицо и глаза.Ранее стало известно, что французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. В частности, специалисты выявили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение.
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коронавирус covid-19, весь мир

Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса

03:13 22.02.2021 (обновлено: 10:17 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Люди, носящие очки, оказались более защищенными в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не использует такой аксессуар. Соответствующую информацию распространило издание The Sunday Telegraph со ссылкой на данные индийских ученых.
Исследователи опросили 304 пациентов с коронавирусом и выяснили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Ученые пришли к выводу, что носящие очки по восемь часов в день реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что люди в очках реже трогают лицо и глаза.
Медицинский работник в Майами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:27Наука
Ученые предсказали очередную волну пандемии COVID-19
Ранее стало известно, что французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. В частности, специалисты выявили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение.
 
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