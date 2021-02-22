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ЕС готов ввести санкции против причастных к перевороту в Мьянме
ЕС готов ввести санкции против причастных к перевороту в Мьянме
Европейский союз решительно осуждает совершенный в Мьянме военный переворот и заявляет о готовности ввести санкции в отношении лиц, причастных к нему, говорится РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:43
2021-02-22T12:46
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
совет ес
мьянма
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Европейский союз решительно осуждает совершенный в Мьянме военный переворот и заявляет о готовности ввести санкции в отношении лиц, причастных к нему, говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС."Сегодня Совет принял заключения, в которых самым решительным образом осуждается военный переворот в Мьянме и содержится поддержка народа этой страны … Министры призвали к деэскалации нынешнего кризиса путем немедленного прекращения чрезвычайного положения, восстановления законного гражданского правительства и начала работы вновь избранного парламента … В то время, как ЕС заявляет о готовности поддержать диалог со всеми ключевыми сторонами для разрешения ситуации, Совет заявил, что ЕС готов согласовать ограничительные меры в отношении тех, кто непосредственно ответственен за военный переворот", - говорится в документе.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей абсолютное большинство мест в парламенте.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), совет ес, мьянма, в мире

ЕС готов ввести санкции против причастных к перевороту в Мьянме

12:43 22.02.2021 (обновлено: 12:46 22.02.2021)
 
© REUTERS / StringerКонтрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© REUTERS / Stringer
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Европейский союз решительно осуждает совершенный в Мьянме военный переворот и заявляет о готовности ввести санкции в отношении лиц, причастных к нему, говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет принял заключения, в которых самым решительным образом осуждается военный переворот в Мьянме и содержится поддержка народа этой страны … Министры призвали к деэскалации нынешнего кризиса путем немедленного прекращения чрезвычайного положения, восстановления законного гражданского правительства и начала работы вновь избранного парламента … В то время, как ЕС заявляет о готовности поддержать диалог со всеми ключевыми сторонами для разрешения ситуации, Совет заявил, что ЕС готов согласовать ограничительные меры в отношении тех, кто непосредственно ответственен за военный переворот", - говорится в документе.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей абсолютное большинство мест в парламенте.
Акция протеста в Мьянме - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
12:39
Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Совет ЕСМьянмаВ мире
 
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