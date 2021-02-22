https://ria.ru/20210222/myanma-1598550794.html

ЕС готов ввести санкции против причастных к перевороту в Мьянме

ЕС готов ввести санкции против причастных к перевороту в Мьянме

Европейский союз решительно осуждает совершенный в Мьянме военный переворот и заявляет о готовности ввести санкции в отношении лиц, причастных к нему, говорится РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:43

2021-02-22T12:43

2021-02-22T12:46

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

совет ес

мьянма

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Европейский союз решительно осуждает совершенный в Мьянме военный переворот и заявляет о готовности ввести санкции в отношении лиц, причастных к нему, говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС."Сегодня Совет принял заключения, в которых самым решительным образом осуждается военный переворот в Мьянме и содержится поддержка народа этой страны … Министры призвали к деэскалации нынешнего кризиса путем немедленного прекращения чрезвычайного положения, восстановления законного гражданского правительства и начала работы вновь избранного парламента … В то время, как ЕС заявляет о готовности поддержать диалог со всеми ключевыми сторонами для разрешения ситуации, Совет заявил, что ЕС готов согласовать ограничительные меры в отношении тех, кто непосредственно ответственен за военный переворот", - говорится в документе.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей абсолютное большинство мест в парламенте.

https://ria.ru/20210222/myanma-1598550129.html

мьянма

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), совет ес, мьянма, в мире