https://ria.ru/20210222/myanma-1598550129.html

Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии

Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии

Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал военных Мьянмы прекратить репрессии и принять волю народа, подчеркнув, что в современном мире нет места вооруженному... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:39

2021-02-22T12:39

2021-02-22T12:39

национальная лига за демократию (нлд)

антониу гутерреш

женева (город)

мьянма

оон

в мире

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ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал военных Мьянмы прекратить репрессии и принять волю народа, подчеркнув, что в современном мире нет места вооруженному захвату власти."Сегодня я призываю военных Мьянмы немедленно прекратить репрессии. Освободить заключенных. Положить конец насилию. Уважать права человека и волю народа, выраженную в ходе последних выборов. В современном мире нет места вооруженному захвату власти", - заявил он, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.По его словах, действия военных привели к подрыву демократии и репрессиях во всех их проявлениях."Введение ограничений гражданского пространства. Нападения на гражданское общество. Серьезные нарушения в отношении меньшинств, не влекущие за собой никакой ответственности, включая то, что по праву называется этнической чисткой народности рохинджа. Все это формируется в идеальный шторм потрясений", - подчеркнул он.В этой связи генсек приветствовал принятую в середине февраля резолюцию Совета ООН по правам человека по Мьянме, в которой содержится призыв "к восстановлению демократически избранного правительства".Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей абсолютное большинство мест в парламенте.Европейские СМИ сообщили, что по итогам совещания 22 февраля главы МИД ЕС могут договориться о подготовке санкционного списка в отношении действующих властей Мьянмы.

https://ria.ru/20210216/myanma-1597731926.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/myanma-1597680605.html

женева (город)

мьянма

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национальная лига за демократию (нлд), антониу гутерреш, женева (город), мьянма, оон, в мире