Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии
ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал военных Мьянмы прекратить репрессии и принять волю народа, подчеркнув, что в современном мире нет места вооруженному захвату власти.
"Сегодня я призываю военных Мьянмы немедленно прекратить репрессии. Освободить заключенных. Положить конец насилию. Уважать права человека и волю народа, выраженную в ходе последних выборов. В современном мире нет места вооруженному захвату власти", - заявил он, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
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По его словах, действия военных привели к подрыву демократии и репрессиях во всех их проявлениях.
"Введение ограничений гражданского пространства. Нападения на гражданское общество. Серьезные нарушения в отношении меньшинств, не влекущие за собой никакой ответственности, включая то, что по праву называется этнической чисткой народности рохинджа. Все это формируется в идеальный шторм потрясений", - подчеркнул он.
В этой связи генсек приветствовал принятую в середине февраля резолюцию Совета ООН по правам человека по Мьянме, в которой содержится призыв "к восстановлению демократически избранного правительства".
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей абсолютное большинство мест в парламенте.
Европейские СМИ сообщили, что по итогам совещания 22 февраля главы МИД ЕС могут договориться о подготовке санкционного списка в отношении действующих властей Мьянмы.
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