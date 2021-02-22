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https://ria.ru/20210222/muzh-1598372305.html
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака — лучшие мужья
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака — лучшие мужья
Астрологи рассказали изданию Times Of India, представители каких знаков зодиака могут претендовать на звание идеального мужа. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T05:44
2021-02-22T05:44
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Астрологи рассказали изданию Times Of India, представители каких знаков зодиака могут претендовать на звание идеального мужа. Тельцы, по словам экспертов, презирают обман и ищут стабильность в партнере. Если выйти замуж за мужчину-Тельца, то он будет дорожить своей супругой и заботиться о ее потребностях. Но самое главное, представители этого знака — верные мужья. Рыбы тоже серьезно подходят к отношениям и преданы второй половине. Такие мужчины умеют распоряжаться финансами и оберегать близких им людей. Несмотря на волевой характер, мужчинам-Рыбам свойственно быть и безнадежными романтиками, когда потребуется. Мужчины-Раки — домашние и добросердечные люди, которые больше всего любят проводить время со своими близкими. Поэтому женам не придется переживать из-за тайных свиданий и шумных встреч с друзьями. Представители этого знака зодиака могут стать и отличными отцами, поскольку семью ставят на первое место. Романтичные Стрельцы сделают все возможное, чтобы их вторая половина чувствовала себя особенной. Их захватывающие идеи для свиданий всегда будут освежать отношения и привносить в них что-то новое. Представители этого знака — преданные и эмоционально уравновешенные люди. Поэтому если встретите мужчину-Стрельца, держитесь за него всю жизнь, советуют астрологи. Со Львами не бывает скучно. У них отличное чувство юмора. А еще мужчины-Львы — прекрасные партнеры для семейной жизни, так как знают, что такое верность и снисходительность. Близнецы относятся к своему любимому человеку с большим уважением, и если вступают в брак, то будут дорожить партнером всю жизнь. Иногда мужчины-Близнецы могут быть чересчур чувствительными, но при этом всегда позаботятся о том, чтобы поднять настроение близким.
https://ria.ru/20201227/goroskop-1590984942.html
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отношения, гороскоп, астрология, брак, стиль жизни, новости культуры

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака — лучшие мужья

05:44 22.02.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Астрологи рассказали изданию Times Of India, представители каких знаков зодиака могут претендовать на звание идеального мужа.
Тельцы, по словам экспертов, презирают обман и ищут стабильность в партнере. Если выйти замуж за мужчину-Тельца, то он будет дорожить своей супругой и заботиться о ее потребностях. Но самое главное, представители этого знака — верные мужья.
Рыбы тоже серьезно подходят к отношениям и преданы второй половине. Такие мужчины умеют распоряжаться финансами и оберегать близких им людей. Несмотря на волевой характер, мужчинам-Рыбам свойственно быть и безнадежными романтиками, когда потребуется.
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Романтичные Стрельцы сделают все возможное, чтобы их вторая половина чувствовала себя особенной. Их захватывающие идеи для свиданий всегда будут освежать отношения и привносить в них что-то новое. Представители этого знака — преданные и эмоционально уравновешенные люди. Поэтому если встретите мужчину-Стрельца, держитесь за него всю жизнь, советуют астрологи.
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Близнецы относятся к своему любимому человеку с большим уважением, и если вступают в брак, то будут дорожить партнером всю жизнь. Иногда мужчины-Близнецы могут быть чересчур чувствительными, но при этом всегда позаботятся о том, чтобы поднять настроение близким.
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