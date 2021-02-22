https://ria.ru/20210222/mutatsii-1598578865.html

В Германии стремительно распространяются более опасные мутации CОVID-19

В Германии стремительно распространяются более опасные мутации CОVID-19

Число инфицирований мутировавшими версиями коронавируса в Германии растет, доля "британского" штамма составляет 20-25% и может увеличиться, заявил официальный... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T16:51

2021-02-22T16:51

2021-02-22T17:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

штеффен зайберт

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Число инфицирований мутировавшими версиями коронавируса в Германии растет, доля "британского" штамма составляет 20-25% и может увеличиться, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Хорошее развитие событий, когда у нас каждый день снижалось число заболеваний, осталось на настоящий момент позади. Цифры снова растут, доля более опасных и явно более заразных мутаций растет, доля B117 составляет 20-25% новых случаев (инфицирования). Мы скоро получим новые данные, следует, очевидно, исходить из того, что эта доля будет расти далее", - сказал Зайберт на брифинге в понедельник, сообщая итоги заседания кабмина по теме пандемии.Он отметил, что сложная ситуация наблюдается в пограничных регионах, где вирус распространяется более активно. Поэтому, по его словам, планируются консультации властей Германии и Франции.В Германии со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, который был усилен 16 декабря. В начале февраля на фоне улучшения ситуации власти договорились начать смягчение некоторых ограничений, так, с 22 февраля в большинстве регионов возобновили в ограниченном формате работу школ и детских садов, с 1 марта планируется возобновить работу парикмахерских. При этом власти страны, в том числе минздрав и канцлер Ангела Меркель, выступают за осторожное смягчение ограничений, ссылаясь помимо прочего на распространение мутировавших версий коронавируса.

https://ria.ru/20210220/vaktsiny-1598426050.html

https://ria.ru/20210220/nipakh-1598392655.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, штеффен зайберт, ангела меркель, германия, в мире