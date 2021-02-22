Москалькова назвала число поступивших за пять лет обращений
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет к ней поступило более 200 тысяч обращений россиян.
"Пять лет назад фракция "Справедливая Россия" выдвинула меня на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Быстро летит время. И сегодня хочу сказать слова благодарности за возможность проявить себя на этом посту, за сотрудничество, поддержку и помощь. За эти годы в мой адрес поступило более 200 тысяч обращений граждан", - сказала на съезде "Справедливой России" Москалькова, членство которой в партии временно приостановлено в силу ее должности.
Также, по ее словам, не меньше поступило обращений и в адрес уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 11 тысяч из них были коллективными.
"Люди обращались к нам за защитой интересов человека труда, обеспечения прав наиболее уязвимых слоев населения, охраны здоровья, жилищных прав, пенсионного обеспечения, образования и других. Много обращений поступало и на действия органов дознания, предварительного следствия правоохранительной системы. Значительная часть - на нарушения прав заключенных и осужденных", - отметила уполномоченный.
Она добавила, что благодаря взаимодействию и сотрудничеству с органами власти, институтами гражданского общества, депутатами и членами партии "Справедливая Россия" удалось помочь в разрешении многих жизненных проблем людей, особенно это проявилось во время борьбы с пандемией в условиях ограничительных мер.
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