https://ria.ru/20210222/moskalkova-1598544876.html

Москалькова назвала число поступивших за пять лет обращений

Москалькова назвала число поступивших за пять лет обращений

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет к ней поступило более 200 тысяч обращений россиян. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:37

2021-02-22T11:37

2021-02-22T11:37

россия

татьяна москалькова

справедливая россия

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет к ней поступило более 200 тысяч обращений россиян."Пять лет назад фракция "Справедливая Россия" выдвинула меня на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Быстро летит время. И сегодня хочу сказать слова благодарности за возможность проявить себя на этом посту, за сотрудничество, поддержку и помощь. За эти годы в мой адрес поступило более 200 тысяч обращений граждан", - сказала на съезде "Справедливой России" Москалькова, членство которой в партии временно приостановлено в силу ее должности.Также, по ее словам, не меньше поступило обращений и в адрес уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 11 тысяч из них были коллективными.Она добавила, что благодаря взаимодействию и сотрудничеству с органами власти, институтами гражданского общества, депутатами и членами партии "Справедливая Россия" удалось помочь в разрешении многих жизненных проблем людей, особенно это проявилось во время борьбы с пандемией в условиях ограничительных мер.

https://ria.ru/20210121/moskalkova-1593978034.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/moskalkova-1577639008.html

россия

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2021

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россия, татьяна москалькова, справедливая россия, общество