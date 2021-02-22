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Москалькова назвала число поступивших за пять лет обращений
Москалькова назвала число поступивших за пять лет обращений
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет к ней поступило более 200 тысяч обращений россиян. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:37
2021-02-22T11:37
россия
татьяна москалькова
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет к ней поступило более 200 тысяч обращений россиян."Пять лет назад фракция "Справедливая Россия" выдвинула меня на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Быстро летит время. И сегодня хочу сказать слова благодарности за возможность проявить себя на этом посту, за сотрудничество, поддержку и помощь. За эти годы в мой адрес поступило более 200 тысяч обращений граждан", - сказала на съезде "Справедливой России" Москалькова, членство которой в партии временно приостановлено в силу ее должности.Также, по ее словам, не меньше поступило обращений и в адрес уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 11 тысяч из них были коллективными.Она добавила, что благодаря взаимодействию и сотрудничеству с органами власти, институтами гражданского общества, депутатами и членами партии "Справедливая Россия" удалось помочь в разрешении многих жизненных проблем людей, особенно это проявилось во время борьбы с пандемией в условиях ограничительных мер.
https://ria.ru/20210121/moskalkova-1593978034.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/moskalkova-1577639008.html
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россия, татьяна москалькова, справедливая россия, общество

Москалькова назвала число поступивших за пять лет обращений

11:37 22.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет к ней поступило более 200 тысяч обращений россиян.
"Пять лет назад фракция "Справедливая Россия" выдвинула меня на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Быстро летит время. И сегодня хочу сказать слова благодарности за возможность проявить себя на этом посту, за сотрудничество, поддержку и помощь. За эти годы в мой адрес поступило более 200 тысяч обращений граждан", - сказала на съезде "Справедливой России" Москалькова, членство которой в партии временно приостановлено в силу ее должности.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Москалькова считает права многодетных семей недостаточно гарантированными
Также, по ее словам, не меньше поступило обращений и в адрес уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 11 тысяч из них были коллективными.
"Люди обращались к нам за защитой интересов человека труда, обеспечения прав наиболее уязвимых слоев населения, охраны здоровья, жилищных прав, пенсионного обеспечения, образования и других. Много обращений поступало и на действия органов дознания, предварительного следствия правоохранительной системы. Значительная часть - на нарушения прав заключенных и осужденных", - отметила уполномоченный.
Она добавила, что благодаря взаимодействию и сотрудничеству с органами власти, институтами гражданского общества, депутатами и членами партии "Справедливая Россия" удалось помочь в разрешении многих жизненных проблем людей, особенно это проявилось во время борьбы с пандемией в условиях ограничительных мер.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Москалькова: поправки об уполномоченных повысят гарантии прав человека
 
РоссияТатьяна МоскальковаСправедливая РоссияОбщество
 
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