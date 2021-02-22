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Семья замерзшего насмерть в Техасе мальчика хочет отсудить $100 миллионов
Семья замерзшего насмерть в Техасе мальчика хочет отсудить $100 миллионов
Семья погибшего от холода в американском штате Техас 11-летнего ребенка подала иск к энергорегулятору штата и местному подразделению энергетической компании... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T06:56
2021-02-22T06:56
2021-02-22T07:04
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Семья погибшего от холода в американском штате Техас 11-летнего ребенка подала иск к энергорегулятору штата и местному подразделению энергетической компании Entergy Corporation на сумму в 100 миллионов долларов, сообщает телеканал ABC News.Иск против Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) и местной энергетической компании Entergy подала семья Кристиана Павона Пинеды. Предположительно, ребенок погиб во вторник в результате переохлаждения после того, как в доме пропало электричество и отопление. Официальная причина смерти мальчика пока не установлена.Семья погибшего требует от энергорегулятора и Entergy компенсацию за "непреднамеренное убийство"."Несмотря на то что ERCOT и Entergy знали об ужасной, по прогнозам, погоде, по крайней мере за неделю, и знали, что система не испытывала подобной нагрузки в течение более чем десяти лет, они не предприняли никаких предупреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис, а также оказались совершенно не готовы к возникшей проблеме", - говорится в иске.Кроме того, семья мальчика отметила, что ERCOT не проинформировала жителей Техаса об отключении электричества на несколько дней. Соответственно, многие просто не смогли подготовиться к отсутствию электроэнергии или вовремя покинуть дома.Энергетическая компания выразила свои соболезнования, передает телеканал ABC13. Совет заявил, что "мысленно со всеми жителями Техаса, кто страдает и пострадал на прошлой неделе. При этом в ERCOT указали, что экстренное отключение электроэнергии было инициировано 15 февраля, после того как температура в Техасе опустилась ниже нуля вследствие снежной бури. Меры, по утверждению ERCOT, были приняты во избежание отключения электричества в рамках всего штата.Снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более четырех миллионов человек остались без электричества.Президент США Джо Байден направил в штат помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Президент также санкционировал объявления чрезвычайного положения в нескольких штатах, включая Техас.
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сша, техас, в мире
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Семья погибшего от холода в американском штате Техас
11-летнего ребенка подала иск к энергорегулятору штата и местному подразделению энергетической компании Entergy Corporation на сумму в 100 миллионов долларов, сообщает телеканал ABC News
.
Иск против Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) и местной энергетической компании Entergy подала семья Кристиана Павона Пинеды. Предположительно, ребенок погиб во вторник в результате переохлаждения после того, как в доме пропало электричество и отопление. Официальная причина смерти мальчика пока не установлена.
Семья погибшего требует от энергорегулятора и Entergy компенсацию за "непреднамеренное убийство".
"Несмотря на то что ERCOT и Entergy знали об ужасной, по прогнозам, погоде, по крайней мере за неделю, и знали, что система не испытывала подобной нагрузки в течение более чем десяти лет, они не предприняли никаких предупреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис, а также оказались совершенно не готовы к возникшей проблеме", - говорится в иске.
Кроме того, семья мальчика отметила, что ERCOT не проинформировала жителей Техаса об отключении электричества на несколько дней. Соответственно, многие просто не смогли подготовиться к отсутствию электроэнергии или вовремя покинуть дома.
Энергетическая компания выразила свои соболезнования, передает телеканал ABC13
. Совет заявил, что "мысленно со всеми жителями Техаса, кто страдает и пострадал на прошлой неделе. При этом в ERCOT указали, что экстренное отключение электроэнергии было инициировано 15 февраля, после того как температура в Техасе опустилась ниже нуля вследствие снежной бури. Меры, по утверждению ERCOT, были приняты во избежание отключения электричества в рамках всего штата.
Снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более четырех миллионов человек остались без электричества.
Президент США Джо Байден направил в штат помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Президент также санкционировал объявления чрезвычайного положения в нескольких штатах, включая Техас.