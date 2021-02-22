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В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
Белоруссия в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:07
2021-02-22T13:43
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Белоруссия в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в сфере нацбезопасности, заявил в понедельник начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики, помощник министра Олег Воинов.По данным пресс-службы МО, Воинов в понедельник в Минске провел брифинг для военных атташе, аккредитованных при ведомстве. Тема брифинга - "Актуальные вопросы военной политики, строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь"."Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале.Отмечается также, что в ходе брифинга Воинов привел факты "планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО, начала функционирования в Польше оперативной группы штаба 5 АК СВ США и создания инфраструктуры, обеспечивающей размещение до 20 тысяч американских военнослужащих, усиления разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, дестабилизирующего фактора учения "Защитник Европы-2020".Представитель белорусского минобороны указал, что в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия коронавируса COVID-19 и "неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа". Воинов подчеркнул, что реакция на прошедшие в августе выборы президента Белоруссии была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений. По его словам, создавшаяся ситуация - совокупность внешних внутренних угроз безопасности - потребовала переоценки Минском военно-политической обстановки."Республика Беларусь проводит ясную и предсказуемую военную политику. Базис данной политики – это диалог, а также опора на свой военный потенциал и коллективную безопасность", - заявил Воинов.
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минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности

13:07 22.02.2021 (обновлено: 13:43 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Белоруссия в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в сфере нацбезопасности, заявил в понедельник начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики, помощник министра Олег Воинов.
По данным пресс-службы МО, Воинов в понедельник в Минске провел брифинг для военных атташе, аккредитованных при ведомстве. Тема брифинга - "Актуальные вопросы военной политики, строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь".
"Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале.
Отмечается также, что в ходе брифинга Воинов привел факты "планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО, начала функционирования в Польше оперативной группы штаба 5 АК СВ США и создания инфраструктуры, обеспечивающей размещение до 20 тысяч американских военнослужащих, усиления разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, дестабилизирующего фактора учения "Защитник Европы-2020".
Представитель белорусского минобороны указал, что в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия коронавируса COVID-19 и "неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа". Воинов подчеркнул, что реакция на прошедшие в августе выборы президента Белоруссии была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений. По его словам, создавшаяся ситуация - совокупность внешних внутренних угроз безопасности - потребовала переоценки Минском военно-политической обстановки.
"Республика Беларусь проводит ясную и предсказуемую военную политику. Базис данной политики – это диалог, а также опора на свой военный потенциал и коллективную безопасность", - заявил Воинов.
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