Берлин объяснил призыв Меркель вакцинировать всех людей на планете
17:28 22.02.2021 (обновлено: 19:05 22.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт пояснил слова канцлера Ангелы Меркель о необходимости вакцинировать всех жителей планеты, указав, что речь идет о цели остановить распространение вируса в как можно большем числе стран.
Меркель заявила на прошлой неделе по итогам переговоров лидеров "Большой семерки", что пандемия будет побеждена, когда "все люди на Земле будут вакцинированы". Она пояснила, что чем дольше распространяется вирус, тем больше он мутирует, что будет снижать эффективность вакцин. С таким заявлением она выступила после того, как страны G7 пообещали выделить дополнительные средства на поддержку вакцинации в мире. Эксперты при этом считают, что для остановки взрывного распространения коронавируса 60-70% населения должны иметь против него иммунитет.
"Это наша заявленная политика, которую мы продвигаем в рамках "Большой семерки", Евросоюза, что вакцинация - это то, что происходит только в Северной Америке, части Азии и в Европейском союзе", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Он добавил, что для возвращения к миру с большой мобильностью людей необходимо, чтобы перемещения людей между странами не приводили к росту заболеваемости или распространению мутировавших версий коронавируса. "Вот те размышления, которые выразила федеральный канцлер. А поскольку это еще и вопрос глобальной справедливости, Германия поддерживает COVAX существенными средствами", - заявил Зайберт.
Зайберт при этом не стал отвечать на прямой вопрос, является ли реалистичным высказывание Меркель о необходимости вакцинировать всех жителей планеты. "Это является важной целью - победить пандемию в как можно большем числе стран, оставить ее позади. Иначе мы не можем сказать: отлично, у нас в Германии все хорошо, и это больше не произойдет. Так не будет", - заявил Зайберт.