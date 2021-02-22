https://ria.ru/20210222/merkel-1598588600.html

Берлин объяснил призыв Меркель вакцинировать всех людей на планете

Берлин объяснил призыв Меркель вакцинировать всех людей на планете

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт пояснил слова канцлера Ангелы Меркель о необходимости вакцинировать всех жителей планеты, указав, что речь РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T17:28

2021-02-22T17:28

2021-02-22T19:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

штеффен зайберт

g7

евросоюз

ангела меркель

азия

северная америка

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b6c5e472bf0c98c7bf5cf4dc6f3902b6.jpg

БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт пояснил слова канцлера Ангелы Меркель о необходимости вакцинировать всех жителей планеты, указав, что речь идет о цели остановить распространение вируса в как можно большем числе стран.Меркель заявила на прошлой неделе по итогам переговоров лидеров "Большой семерки", что пандемия будет побеждена, когда "все люди на Земле будут вакцинированы". Она пояснила, что чем дольше распространяется вирус, тем больше он мутирует, что будет снижать эффективность вакцин. С таким заявлением она выступила после того, как страны G7 пообещали выделить дополнительные средства на поддержку вакцинации в мире. Эксперты при этом считают, что для остановки взрывного распространения коронавируса 60-70% населения должны иметь против него иммунитет."Это наша заявленная политика, которую мы продвигаем в рамках "Большой семерки", Евросоюза, что вакцинация - это то, что происходит только в Северной Америке, части Азии и в Европейском союзе", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.Он добавил, что для возвращения к миру с большой мобильностью людей необходимо, чтобы перемещения людей между странами не приводили к росту заболеваемости или распространению мутировавших версий коронавируса. "Вот те размышления, которые выразила федеральный канцлер. А поскольку это еще и вопрос глобальной справедливости, Германия поддерживает COVAX существенными средствами", - заявил Зайберт.Зайберт при этом не стал отвечать на прямой вопрос, является ли реалистичным высказывание Меркель о необходимости вакцинировать всех жителей планеты. "Это является важной целью - победить пандемию в как можно большем числе стран, оставить ее позади. Иначе мы не можем сказать: отлично, у нас в Германии все хорошо, и это больше не произойдет. Так не будет", - заявил Зайберт.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598585977.html

азия

северная америка

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, штеффен зайберт, g7, евросоюз, ангела меркель, азия, северная америка, берлин (город), в мире