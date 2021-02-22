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https://ria.ru/20210222/medved-1598531410.html
Жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя
Жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя
Житель Приморья госпитализирован после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщил РИА Новости представитель краевого... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:03
2021-02-22T09:03
умвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
находка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Житель Приморья госпитализирован после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ."В дежурную часть МО МВД России "Партизанский" поступило сообщение 58-летнего жителя поселка Врангель о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения дикого животного в распадине озера в районе бухты Шепалово. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. Полицейские проведут беседы с охотниками и местными жителями о том, что на опасный участок побережья и близлежащую местность пока выходить нельзя.Как сообщает региональный главк МЧС РФ, группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда помогла в эвакуации мужчины, пострадавшего от нападения медведя между поселком Врангель и бухтой Шепалово. По данным МЧС, состояние пострадавшего удовлетворительное.В местных соцсетях опубликовано видео спасения мужчины. Автор рассказывает, что медведица там родила медвежонка, и напала на человека, защищая детеныша.Поселок Врангель находится у крупного города Находки. Шепалово – популярное место отдыха туристов, там расположена база отдыха.
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находка
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умвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), находка, происшествия

Жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя

09:03 22.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБурый медведь после зимней спячки в Карелии
Бурый медведь после зимней спячки в Карелии - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Житель Приморья госпитализирован после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
"В дежурную часть МО МВД России "Партизанский" поступило сообщение 58-летнего жителя поселка Врангель о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения дикого животного в распадине озера в районе бухты Шепалово. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги", - сказал собеседник агентства.
Белые медведи - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Где-то на белом свете. Будни сел, оказавшихся в осаде медведей
По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. Полицейские проведут беседы с охотниками и местными жителями о том, что на опасный участок побережья и близлежащую местность пока выходить нельзя.
Как сообщает региональный главк МЧС РФ, группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда помогла в эвакуации мужчины, пострадавшего от нападения медведя между поселком Врангель и бухтой Шепалово. По данным МЧС, состояние пострадавшего удовлетворительное.
В местных соцсетях опубликовано видео спасения мужчины. Автор рассказывает, что медведица там родила медвежонка, и напала на человека, защищая детеныша.
Поселок Врангель находится у крупного города Находки. Шепалово – популярное место отдыха туристов, там расположена база отдыха.
 
УМВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НаходкаПроисшествия
 
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