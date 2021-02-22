https://ria.ru/20210222/medved-1598531410.html

Жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя

Жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя

Житель Приморья госпитализирован после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщил РИА Новости представитель краевого... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T09:03

2021-02-22T09:03

2021-02-22T09:03

умвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

находка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Житель Приморья госпитализирован после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ."В дежурную часть МО МВД России "Партизанский" поступило сообщение 58-летнего жителя поселка Врангель о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения дикого животного в распадине озера в районе бухты Шепалово. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. Полицейские проведут беседы с охотниками и местными жителями о том, что на опасный участок побережья и близлежащую местность пока выходить нельзя.Как сообщает региональный главк МЧС РФ, группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда помогла в эвакуации мужчины, пострадавшего от нападения медведя между поселком Врангель и бухтой Шепалово. По данным МЧС, состояние пострадавшего удовлетворительное.В местных соцсетях опубликовано видео спасения мужчины. Автор рассказывает, что медведица там родила медвежонка, и напала на человека, защищая детеныша.Поселок Врангель находится у крупного города Находки. Шепалово – популярное место отдыха туристов, там расположена база отдыха.

https://ria.ru/20210210/chukotka-1596738064.html

находка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), находка, происшествия