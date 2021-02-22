https://ria.ru/20210222/likvidatsiya-1598548434.html
Партия "Патриоты России" объявила о ликвидации
Партия "Патриоты России" объявила о ликвидации
Партия "Патриоты России" объявила о решении по объединению со "Справедливой Россией" и "За правду" и о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:24
2021-02-22T12:24
2021-02-22T12:24
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партия "за правду"
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Патриоты России" объявила о решении по объединению со "Справедливой Россией" и "За правду" и о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду"."Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии", - сказала Корнева РИА Новости.
https://ria.ru/20210205/rebrending-1596205144.html
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россия, партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, политика