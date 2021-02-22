https://ria.ru/20210222/likvidatsiya-1598548434.html

Партия "Патриоты России" объявила о ликвидации

Партия "Патриоты России" объявила о ликвидации

Партия "Патриоты России" объявила о решении по объединению со "Справедливой Россией" и "За правду" и о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:24

2021-02-22T12:24

2021-02-22T12:24

россия

партия "за правду"

справедливая россия

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/145576/32/1455763230_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_1feefa886ad3a3e7bd1f797d8044ebcd.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Патриоты России" объявила о решении по объединению со "Справедливой Россией" и "За правду" и о своей ликвидации, сообщила заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" проводят в понедельник политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявят о создании новой левопатриотической партии "Справедливая Россия – За правду"."Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии", - сказала Корнева РИА Новости.

https://ria.ru/20210205/rebrending-1596205144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, партия "за правду", справедливая россия, патриоты россии, политика