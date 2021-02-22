https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html

Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах

Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T02:29

2021-02-22T02:29

2021-02-22T02:29

россия

министерство обороны японии

курильские острова

япония

в мире

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Как пишет издание со ссылкой на министерство обороны Японии, российские военные в последнее время развернули на Курилах новейшие системы РЭБ. При этом потенциал России в ведении электронной и электромагнитной войны один из сильнейших в мире, указывает Sankei Shimbun.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко "оттяпает" у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!" – написал пользователь под ником 346."Что творят эти русские? Совершенно непонятно!" - возмутился xsa."Ну и что предпримет наше славное японское правительство? А министерство обороны? Найдутся среди толпы некомпетентных деятелей хоть несколько умных людей? Или, как обычно, кончится "холостыми выстрелами сожалений"?" – задался вопросом mog."Надо нам насыщать вооружениями наш Хоккайдо!" - призвал gon."Японии нужно обзаводиться собственным электромагнитным оружием!" - отозвался GAMDAM.При это некоторые пользователи призвали других комментаторов умерить пыл."Остыньте немного! А то дождетесь, что русские разместят на "северных островах" еще и ядерные ракеты!" – предупредил gsk."Да, Россия — это не та страна, с которой можно мямлить!" - добавил ae4.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210218/kurily-1598095045.html

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россия

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