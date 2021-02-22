https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html
Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T02:29
2021-02-22T02:29
2021-02-22T02:29
россия
министерство обороны японии
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Как пишет издание со ссылкой на министерство обороны Японии, российские военные в последнее время развернули на Курилах новейшие системы РЭБ. При этом потенциал России в ведении электронной и электромагнитной войны один из сильнейших в мире, указывает Sankei Shimbun.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко "оттяпает" у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!" – написал пользователь под ником 346."Что творят эти русские? Совершенно непонятно!" - возмутился xsa."Ну и что предпримет наше славное японское правительство? А министерство обороны? Найдутся среди толпы некомпетентных деятелей хоть несколько умных людей? Или, как обычно, кончится "холостыми выстрелами сожалений"?" – задался вопросом mog."Надо нам насыщать вооружениями наш Хоккайдо!" - призвал gon."Японии нужно обзаводиться собственным электромагнитным оружием!" - отозвался GAMDAM.При это некоторые пользователи призвали других комментаторов умерить пыл."Остыньте немного! А то дождетесь, что русские разместят на "северных островах" еще и ядерные ракеты!" – предупредил gsk."Да, Россия — это не та страна, с которой можно мямлить!" - добавил ae4.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны японии, курильские острова, япония, в мире
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Японское
издание Sankei Shimbun
опубликовало материал о размещении на Курилах российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как пишет издание со ссылкой на министерство обороны Японии
, российские военные в последнее время развернули на Курилах новейшие системы РЭБ. При этом потенциал России
в ведении электронной и электромагнитной войны один из сильнейших в мире, указывает Sankei Shimbun.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко "оттяпает" у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!" – написал пользователь под ником 346.
"Что творят эти русские? Совершенно непонятно!" - возмутился xsa.
"Ну и что предпримет наше славное японское правительство? А министерство обороны? Найдутся среди толпы некомпетентных деятелей хоть несколько умных людей? Или, как обычно, кончится "холостыми выстрелами сожалений"?" – задался вопросом mog.
"Надо нам насыщать вооружениями наш Хоккайдо!" - призвал gon.
"Японии нужно обзаводиться собственным электромагнитным оружием!" - отозвался GAMDAM.
При это некоторые пользователи призвали других комментаторов умерить пыл.
"Остыньте немного! А то дождетесь, что русские разместят на "северных островах" еще и ядерные ракеты!" – предупредил gsk.
"Да, Россия — это не та страна, с которой можно мямлить!" - добавил ae4.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и гряды Хабомаи
). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>