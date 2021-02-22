https://ria.ru/20210222/krym-1598530591.html

В Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековыми методами осады"

В Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековыми методами осады"

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T08:25

2021-02-22T08:25

2021-02-22T11:03

вальдемар гердт

россия

владимир константинов

владимир путин

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право.Депутат удивился, что "демократическое и толерантное западное общество" до сих пор молчит по вопросу водной блокады региона."Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход", — заметил собеседник агентства.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попросит генпрокуратуру возбудить уголовное дело о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили. Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды власти ввели в регионах Крыма режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, региональные власти полностью контролируют водоснабжение. Депутат заявил, что вода c Украины не нужна, так она непригодна для использования: в Днепр, утверждает он, сбрасывают нечистоты, также не соблюдаются санитарные нормы.

https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html

https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html

россия

республика крым

севастополь

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вальдемар гердт, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире