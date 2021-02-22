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В Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековыми методами осады"
В Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековыми методами осады"
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T08:25
2021-02-22T11:03
вальдемар гердт
россия
владимир константинов
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право.Депутат удивился, что "демократическое и толерантное западное общество" до сих пор молчит по вопросу водной блокады региона."Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход", — заметил собеседник агентства.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попросит генпрокуратуру возбудить уголовное дело о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили. Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды власти ввели в регионах Крыма режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, региональные власти полностью контролируют водоснабжение. Депутат заявил, что вода c Украины не нужна, так она непригодна для использования: в Днепр, утверждает он, сбрасывают нечистоты, также не соблюдаются санитарные нормы.
https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html
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вальдемар гердт, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире

В Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековыми методами осады"

08:25 22.02.2021 (обновлено: 11:03 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМолодые люди на набережной в Алуште
Молодые люди на набережной в Алуште - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право.

"Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов", — сказал Гердт РИА Новости.

Депутат удивился, что "демократическое и толерантное западное общество" до сих пор молчит по вопросу водной блокады региона.
"Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход", — заметил собеседник агентства.
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Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.
Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды власти ввели в регионах Крыма режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, региональные власти полностью контролируют водоснабжение. Депутат заявил, что вода c Украины не нужна, так она непригодна для использования: в Днепр, утверждает он, сбрасывают нечистоты, также не соблюдаются санитарные нормы.
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