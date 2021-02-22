В Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековыми методами осады"
08:25 22.02.2021 (обновлено: 11:03 22.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право.
"Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов", — сказал Гердт РИА Новости.
Депутат удивился, что "демократическое и толерантное западное общество" до сих пор молчит по вопросу водной блокады региона.
"Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход", — заметил собеседник агентства.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попросит генпрокуратуру возбудить уголовное дело о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова.
Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды власти ввели в регионах Крыма режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, региональные власти полностью контролируют водоснабжение. Депутат заявил, что вода c Украины не нужна, так она непригодна для использования: в Днепр, утверждает он, сбрасывают нечистоты, также не соблюдаются санитарные нормы.
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