https://ria.ru/20210222/kosachev-1598548887.html

Косачев: Лондон утратил моральное право дискутировать о правах человека

Косачев: Лондон утратил моральное право дискутировать о правах человека

Великобритания определила "виновных" в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов, но у Лондона нет морального авторитета вести эту... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:27

2021-02-22T12:27

2021-02-22T12:27

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доминик рааб

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константин косачев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания определила "виновных" в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов, но у Лондона нет морального авторитета вести эту дискуссию, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен призвать ООН принять меры против "систематического" нарушения прав человека в России."Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего", - сказал Косачев.По его словам, можно было бы назвать не одну страну, выступающую в геополитике с лояльных Западу позиций и имеющих за эту индульгенции того же Запада по положению прав человека в этих странах.И в этом смысле, уверен Косачев, "Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере".

https://ria.ru/20210220/bayden-1598273396.html

https://ria.ru/20210222/spch-1598524564.html

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россия, доминик рааб, оппозиционная платформа - за жизнь, балтия, константин косачев, лондон, оон