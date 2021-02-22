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Косачев: Лондон утратил моральное право дискутировать о правах человека
Косачев: Лондон утратил моральное право дискутировать о правах человека
Великобритания определила "виновных" в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов, но у Лондона нет морального авторитета вести эту... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:27
2021-02-22T12:27
россия
доминик рааб
оппозиционная платформа - за жизнь
балтия
константин косачев
лондон
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания определила "виновных" в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов, но у Лондона нет морального авторитета вести эту дискуссию, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен призвать ООН принять меры против "систематического" нарушения прав человека в России."Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего", - сказал Косачев.По его словам, можно было бы назвать не одну страну, выступающую в геополитике с лояльных Западу позиций и имеющих за эту индульгенции того же Запада по положению прав человека в этих странах.И в этом смысле, уверен Косачев, "Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере".
https://ria.ru/20210220/bayden-1598273396.html
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россия, доминик рааб, оппозиционная платформа - за жизнь, балтия, константин косачев, лондон, оон

Косачев: Лондон утратил моральное право дискутировать о правах человека

12:27 22.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания определила "виновных" в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов, но у Лондона нет морального авторитета вести эту дискуссию, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен призвать ООН принять меры против "систематического" нарушения прав человека в России.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 09:37
Косачев прокомментировал заявления Байдена о России и НАТО
"Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего", - сказал Косачев.
По его словам, можно было бы назвать не одну страну, выступающую в геополитике с лояльных Западу позиций и имеющих за эту индульгенции того же Запада по положению прав человека в этих странах.
"Достаточно упомянуть страны Балтии с их десятилетними поражениями в правах неграждан, а также Украину, где только последняя расправа с оппозицией из "Оппозиционной платформы - За жизнь" не имеет ничего общего ни с демократией, ни с верховенством закона, ни с правами человека", - подчеркнул сенатор.
И в этом смысле, уверен Косачев, "Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере".
Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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РоссияДоминик РаабОппозиционная платформа - За жизньБалтияКонстантин КосачевЛондонООН
 
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