Косачев: Лондон утратил моральное право дискутировать о правах человека
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания определила "виновных" в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов, но у Лондона нет морального авторитета вести эту дискуссию, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен призвать ООН принять меры против "систематического" нарушения прав человека в России.
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"Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего", - сказал Косачев.
По его словам, можно было бы назвать не одну страну, выступающую в геополитике с лояльных Западу позиций и имеющих за эту индульгенции того же Запада по положению прав человека в этих странах.
"Достаточно упомянуть страны Балтии с их десятилетними поражениями в правах неграждан, а также Украину, где только последняя расправа с оппозицией из "Оппозиционной платформы - За жизнь" не имеет ничего общего ни с демократией, ни с верховенством закона, ни с правами человека", - подчеркнул сенатор.
И в этом смысле, уверен Косачев, "Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере".