https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598609136.html

Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса

Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса

Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T21:03

2021-02-22T21:03

2021-02-22T21:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591522015_0:428:2879:2048_1920x0_80_0_0_89be6a273f5b672c48382a23a137985b.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.По ее словам, флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней.По различным подсчетам, США либо достигли, либо в ближайшее время достигнут психологического рубежа в 500 тысяч умерших с диагнозом "коронавирус".

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире