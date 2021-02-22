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Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса
Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса
Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T21:03
2021-02-22T21:03
2021-02-22T21:04
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.По ее словам, флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней.По различным подсчетам, США либо достигли, либо в ближайшее время достигнут психологического рубежа в 500 тысяч умерших с диагнозом "коронавирус".
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире