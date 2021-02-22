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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598609136.html
Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса
Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса
Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T21:03
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распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.По ее словам, флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней.По различным подсчетам, США либо достигли, либо в ближайшее время достигнут психологического рубежа в 500 тысяч умерших с диагнозом "коронавирус".
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах коронавируса

21:03 22.02.2021 (обновлено: 21:04 22.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.
По ее словам, флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней.
По различным подсчетам, США либо достигли, либо в ближайшее время достигнут психологического рубежа в 500 тысяч умерших с диагнозом "коронавирус".
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
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