https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598541655.html
В России за сутки выписали 12 943 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 12 943 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19, за все время - 3 726 388, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:04
2021-02-22T11:04
2021-02-22T11:04
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19, за все время - 3 726 388, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 943 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 726 388", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1658 человек, в Санкт-Петербурге - 1018, в Подмосковье - 597.
https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598540888.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество