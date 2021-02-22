https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598541655.html

В России за сутки выписали 12 943 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 12 943 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19, за все время - 3 726 388, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:04

2021-02-22T11:04

2021-02-22T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19, за все время - 3 726 388, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 943 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 726 388", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1658 человек, в Санкт-Петербурге - 1018, в Подмосковье - 597.

https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598540888.html

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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