https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598541013.html

В Москве выявили 1723 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1723 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1723, Санкт-Петербурге —957, Подмосковье — 728, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:01

2021-02-22T11:01

2021-02-22T11:01

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1723, Санкт-Петербурге —957, Подмосковье — 728, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва 1723, Санкт-Петербург 957, Московская область 728", - говорится в сообщении.Наименьшее число отмечено в Туве — пять, Ненецком автономном округе — четыре, Чукотском автономном округе — три.

https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598540888.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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