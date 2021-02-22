https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598541013.html
В Москве выявили 1723 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1723 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1723, Санкт-Петербурге —957, Подмосковье — 728, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:01
2021-02-22T11:01
2021-02-22T11:01
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1723, Санкт-Петербурге —957, Подмосковье — 728, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва 1723, Санкт-Петербург 957, Московская область 728", - говорится в сообщении.Наименьшее число отмечено в Туве — пять, Ненецком автономном округе — четыре, Чукотском автономном округе — три.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург