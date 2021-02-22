https://ria.ru/20210222/kongo-1598557538.html

Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН

Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН

Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) ранен в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:58

2021-02-22T13:58

2021-02-22T14:04

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) ранен в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает местный портал Actualite.Как сообщается, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой.В результате нападения погиб один человек, по предварительным данным, это шофер одной из машин колонны.Как сообщается, именно Лука Аттанасио, занимающий пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года, мог быть главной целью боевиков. Он госпитализирован в больницу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (MONUSCO). О его состоянии не сообщается.

https://ria.ru/20200717/1574498261.html

демократическая республика конго

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италия

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демократическая республика конго, руанда, оон, италия, в мире