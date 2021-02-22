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Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) ранен в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:58
2021-02-22T14:04
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) ранен в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает местный портал Actualite.Как сообщается, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой.В результате нападения погиб один человек, по предварительным данным, это шофер одной из машин колонны.Как сообщается, именно Лука Аттанасио, занимающий пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года, мог быть главной целью боевиков. Он госпитализирован в больницу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (MONUSCO). О его состоянии не сообщается.
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демократическая республика конго, руанда, оон, италия, в мире

Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН

13:58 22.02.2021 (обновлено: 14:04 22.02.2021)
 
© AP Photo / Jerome DelayБольница в городе Лубумбаши, ДРК
Больница в городе Лубумбаши, ДРК - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) ранен в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает местный портал Actualite.
Как сообщается, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой.
В результате нападения погиб один человек, по предварительным данным, это шофер одной из машин колонны.
Как сообщается, именно Лука Аттанасио, занимающий пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года, мог быть главной целью боевиков. Он госпитализирован в больницу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (MONUSCO). О его состоянии не сообщается.
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В ДР Конго 13 человек погибли при вооруженном нападении
 
Демократическая Республика КонгоРуандаООНИталияВ мире
 
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