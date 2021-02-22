https://ria.ru/20210222/kitay-1598527570.html

В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США

В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США

Китай никогда не вмешивался во внутренние дела США, Пекин не стремится бросить вызов или заменить США, призывает Вашингтон прекратить подрывать суверенитет и... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T05:19

2021-02-22T05:19

2021-02-22T05:36

ван и (политик)

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай никогда не вмешивался во внутренние дела США, Пекин не стремится бросить вызов или заменить США, призывает Вашингтон прекратить подрывать суверенитет и безопасность КНР, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.Он подчеркнул, что Пекин не намерен бросать Вашингтону вызов или пытаться заменить США."Мы готовы к мирному сосуществованию и стремимся к общему развитию с США. Точно так же мы надеемся, что США будут уважать основные интересы Китая, национальное достоинство и право на развитие", - добавил дипломат.Он призвал Вашингтон "прекратить очернять Компартию и политическую систему Китая, перестать потворствовать или даже поддерживать ошибочные слова и действия сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", а также прекратить подрывать суверенитет и безопасность Китая во внутренних делах, касающихся Гонконга, Синьцзяна, Тибета".Ван И подчеркнул, что Китай не стремится к свержению правительств других стран, ценит и защищает мир во всем мире."Китай - это страна, которая всегда ценит и защищает мир во всем мире. За последние 70 с лишним лет мы не провоцировали войн и не оккупировали ни пяди иностранной территории. Мы стремимся разрешать разногласия путем диалога, а споры - путем переговоров. У нас нет намерений экспортировать идеологию, мы также не пытаемся свергнуть правительство какой-либо страны", - заявил он.Он добавил, что Китай занимает второе место в мире по размеру взносов в регулярный бюджет ООН и на финансирование миротворческих операций, а контингент миротворцев из Китая является крупнейшим среди стран - постоянных членов СБ ООН.

https://ria.ru/20210222/tramp-1598526655.html

https://ria.ru/20210222/kitay-1598527454.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ван и (политик), китай, сша, в мире