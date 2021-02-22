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В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
США за последние несколько лет фактически прервали диалог с Китаем, Пекин готов работать над его восстановлением, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T05:06
2021-02-22T05:06
ван и (политик)
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. США за последние несколько лет фактически прервали диалог с Китаем, Пекин готов работать над его восстановлением, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай и США имеют разные социальные системы, историю и культуру, наличие противоречий и разногласий между двумя странами естественно, но главное для них - укреплять взаимопонимание путем диалога, а не позволяют различиям определять отношения между двумя странами.
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ван и (политик), китай, сша, в мире

В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США

05:06 22.02.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. США за последние несколько лет фактически прервали диалог с Китаем, Пекин готов работать над его восстановлением, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
"За последние несколько лет США практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях, что стало одной из важных причин ухудшения американо-китайских отношений… Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем", - заявил Ван И на открытии форума "Ланьтин" в Пекине.
Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай и США имеют разные социальные системы, историю и культуру, наличие противоречий и разногласий между двумя странами естественно, но главное для них - укреплять взаимопонимание путем диалога, а не позволяют различиям определять отношения между двумя странами.
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Ван И (политик)КитайСШАВ мире
 
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