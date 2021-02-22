https://ria.ru/20210222/kitay-1598527454.html
В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
США за последние несколько лет фактически прервали диалог с Китаем, Пекин готов работать над его восстановлением, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T05:06
2021-02-22T05:06
2021-02-22T05:06
ван и (политик)
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. США за последние несколько лет фактически прервали диалог с Китаем, Пекин готов работать над его восстановлением, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай и США имеют разные социальные системы, историю и культуру, наличие противоречий и разногласий между двумя странами естественно, но главное для них - укреплять взаимопонимание путем диалога, а не позволяют различиям определять отношения между двумя странами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/kitay-1597799332.html
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ван и (политик), китай, сша, в мире