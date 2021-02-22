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https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html
Российский Голливуд: как в Якутии победили американское кино
Российский Голливуд: как в Якутии победили американское кино
В России есть свой Голливуд — якутский. О фильмах этой республики говорят все чаще: их показывают на фестивалях по всему миру, а критики и зрители с восторгом... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T08:00
2021-02-22T08:54
что посмотреть
культура
республика саха (якутия)
кино и сериалы
юго-восточная азия
берлинский кинофестиваль
южная корея
гонконг
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В России есть свой Голливуд — якутский. О фильмах этой республики говорят все чаще: их показывают на фестивалях по всему миру, а критики и зрители с восторгом открывают новые имена. Самобытные колоритные картины понятны и в то же время загадочны. Пример — триумфатор "Кинотавра" "Пугало", который скоро выйдет в общероссийский прокат. О феномене якутского кино — в материале РИА Новости."Снимали на заводах"Еще в начале 2000-х в Якутии возник настоящий бум на съемки: чуть ли не половина республики взяла в руки аппаратуру, иногда — теперь уже "винтажные" VHS-камеры. Порой получались полулюбительские фильмы, но зато это было преимущественно жанровое кино.Знаковыми сегодня считаются "Любовь моя" Сергея Потапова (2004), хоррор "Тропа смерти" Анатолия Сергеева (2006), сделанный в манере "Ведьмы из Блэр", и исторический боевик "Тайна Чингис Хаана" (2009) Андрея Борисова."Совпало несколько факторов, — говорит фестивальный куратор Алексей Медведев. — Проснулось национальное самосознание: якуты — независимые люди, которые гордятся собственной историей. Они не видели отражения своей жизни на экране, поэтому взялись за камеру и начали снимать. Хотя поначалу это было не искусство, а скорее любопытный социологический феномен".Исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис вспоминает: когда-то в год выходило по 20 картин местных режиссеров. Но сперва это было скорее "пробой пера".И здесь кроется еще одна уникальная предпосылка "якутского феномена": в республике очень любят ходить в кино. Хотя бы просто по бытовым причинам: в суровую зиму, когда вокруг минус 40 или минус 50, но хочется выйти из дома, просмотр фильма — одно из немногих доступных развлечений.К тому же местные кинематографисты быстро поняли, что на съемках можно хорошо заработать: уже на полулюбительские якутские ленты в кинотеатрах стояли очереди. А при бюджете в 30, 50 тысяч рублей (так было в начале нулевых) в прокате фильмы собирали два-три миллиона выручки.Добавьте то, что картины в основном снимаются на якутском языке (живом, на котором большинство разговаривает в республике). Режиссер "Пугала" Дмитрий Давыдов уверен, что хорошо сработала связка "производитель — зритель — прокатчик"."Зрителю нравится кино на родном языке, приятно узнавать собственную культуру, быт, видеть на экране знакомых, друзей, локации. Всегда интереснее смотреть кино про себя", — поясняет режиссер.Испугаться и посмеятьсяНо про себя — не значит только драмы. Триллер и ужасы, пожалуй, самые плодотворные жанры. Потому что в Якутии есть своя очень подробная мифология, и это богатая почва для фантазии и экспериментов.При этом популярны и комедии — их дешево снимать, и они всегда востребованы. Прибыльные картины выпускают актеры национального Саха театра, которые создали студию "Детсат". Среди их "хитов" — "Кэскил" про маменькиного сынка, который хочет стать то танцором, то строителем, или "Агент Мамбо" про полицейского, внедрившегося в банду."По структуре, по тому, как развивается якутское кино, оно часто бывает похоже, иногда сознательно, а иногда неосознанно, на кино Юго-Восточной Азии, — говорит Медведев. — Это фильмы Южной Кореи, Гонконга. Жанровое мышление там довольно распространено".Постепенно в Якутии выросла школа режиссеров. Причем зачастую их основная деятельность — вовсе не кино. Например, Сергей Потапов ("Покуда будет ветер", "Подснежники") — актер и театральный режиссер Саха театра. Его постановки "Макбет" и "Мой друг Гамлет" номинировались на "Золотую маску". А Дмитрий Давыдов ("Костер на ветру", "Пугало") работал школьным учителем и снимал фильмы на каникулах или во время отпуска.Новое киноНовейший пример — картина Давыдова "Пугало" про знахарку из якутского села, которая живет как изгой. Ее обходят стороной, но только приключится какая-то проблема — сразу к ней.Снежные пейзажи, обветшалая изба, колоритный сельский магазин, поход в лес за хворостом — эти детали создают аутентичную картинку. Но показанные в кадре люди — универсальны. Озлобленный мужчина, который выгоняет Пугало из магазина, дети, закидывающие ее снежками, женщины, не обращающие внимания на такой буллинг.И только Пугало выбивается из общего ряда — своей мистичностью, трагичностью, попытками отгородиться от местных. Но каждый раз она им помогает. Для Валентины Романовой-Чыскыырай роль знахарки стала дебютом. Что удивительно — настолько органично и естественно она держится в кадре.Режиссер подчеркивает, что фильм не про шаманизм, а про знахарство. Но не только.По его мнению, вымышленная история в картине универсальна и фильм можно было снимать в любом другом регионе."Якутская локация — внешняя оболочка, в которую привнесены бытовые вещи. Но я бы не говорил, что фильм исключительно про якутов", — объясняет он.При этом Дмитрий снимает на местном языке — считает это более интересным, к тому же якутским актерам привычнее на нем играть. "Это чтобы соответствовать аутентичности изображения. Если снимать на русском, какие-то понятия или эмоциональные нюансы могут поменяться в поведении и диалогах", — говорит он.Не "Пугалом" единымПрорыв "Пугала" на "Кинотавре" сыграл свою роль: Давыдов уволился из школы и сосредоточился на кино. В разработке уже несколько проектов (комедия, фэнтези, триллер), все съемки — в Якутии. Будет режиссером, продюсером и планирует поддерживать проекты коллег. Сейчас в республике уже сложилось настоящее братство якутских режиссеров.Такая уникальная ситуация дает результаты. И хотя самим якутским создателям сложно выйти в большой прокат, возможность предоставляют фестивали. Яркий пример — картины Дмитрия Давыдова, которые после побед на киносмотрах в Якутии собирали аншлаги.А Алексей Медведев отмечает, что процесс прорыва на зарубежные рынки только начинается. "Пока нет фильма-паровоза, который бы стал событием европейского уровня, — объясняет он. — Это в стадии ожидания. Якутское кино уже заставило о себе говорить, однако мирового признания еще не получило. Нужна картина международного масштаба. Но есть люди, от которых можно этого ждать: Михаил Лукачевский, Сергей Потапов, Дмитрий Давыдов".Последний настроен оптимистично. "Думаю, якутское кино будет на Каннском, Берлинском кинофестивалях. Нам надо выходить за рамки и делать лучше, мощнее", — считает он. Может быть, его следующим фильмам будет аплодировать уже европейская публика.
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что посмотреть , республика саха (якутия), кино и сериалы, юго-восточная азия, берлинский кинофестиваль, южная корея, гонконг

Российский Голливуд: как в Якутии победили американское кино

08:00 22.02.2021 (обновлено: 08:54 22.02.2021)
 
© Кинокомпания "Ургэл В" (2009)Кадр из фильма "Тайна Чингис Хаана"
Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Кинокомпания "Ургэл В" (2009)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В России есть свой Голливуд — якутский. О фильмах этой республики говорят все чаще: их показывают на фестивалях по всему миру, а критики и зрители с восторгом открывают новые имена. Самобытные колоритные картины понятны и в то же время загадочны. Пример — триумфатор "Кинотавра" "Пугало", который скоро выйдет в общероссийский прокат. О феномене якутского кино — в материале РИА Новости.

"Снимали на заводах"

Еще в начале 2000-х в Якутии возник настоящий бум на съемки: чуть ли не половина республики взяла в руки аппаратуру, иногда — теперь уже "винтажные" VHS-камеры. Порой получались полулюбительские фильмы, но зато это было преимущественно жанровое кино.
© Кинокомпания "Ургэл В" (2009)Кадр из фильма "Тайна Чингис Хаана"
Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Кинокомпания "Ургэл В" (2009)
Кадр из фильма "Тайна Чингис Хаана"
Знаковыми сегодня считаются "Любовь моя" Сергея Потапова (2004), хоррор "Тропа смерти" Анатолия Сергеева (2006), сделанный в манере "Ведьмы из Блэр", и исторический боевик "Тайна Чингис Хаана" (2009) Андрея Борисова.
"Совпало несколько факторов, — говорит фестивальный куратор Алексей Медведев. — Проснулось национальное самосознание: якуты — независимые люди, которые гордятся собственной историей. Они не видели отражения своей жизни на экране, поэтому взялись за камеру и начали снимать. Хотя поначалу это было не искусство, а скорее любопытный социологический феномен".
© Алмазфильм (2006)Кадр из фильма "Тропа смерти"
Кадр из фильма Тропа смерти
1 из 4
Кадр из фильма "Тропа смерти"
© Алмазфильм (2006)
© Алмазфильм (2006)

Сцена из фильма "Тропа смерти"

Кадр из фильма Тропа смерти
2 из 4

Сцена из фильма "Тропа смерти"

© Алмазфильм (2006)
© Haxan Films (1999)

Фрагмент фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

Кадр из фильма Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
3 из 4

Фрагмент фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

© Haxan Films (1999)
© Кинокомпания "Ургэл В" (2009)

Кадр из фильма "Тайна Чингис Хаана"

Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана
4 из 4

Кадр из фильма "Тайна Чингис Хаана"

© Кинокомпания "Ургэл В" (2009)
1 из 4
Кадр из фильма "Тропа смерти"
© Алмазфильм (2006)
2 из 4

Сцена из фильма "Тропа смерти"

© Алмазфильм (2006)
3 из 4

Фрагмент фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

© Haxan Films (1999)
4 из 4

Кадр из фильма "Тайна Чингис Хаана"

© Кинокомпания "Ургэл В" (2009)
Исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис вспоминает: когда-то в год выходило по 20 картин местных режиссеров. Но сперва это было скорее "пробой пера".

"Снимали у себя в районах, даже на предприятиях, заводах, где работали, делали ролики и фильмы, — говорит Энгелис. — Качество было ниже, чем сейчас, но люди смотрели, к тому же приятно видеть "своих" на экране".

И здесь кроется еще одна уникальная предпосылка "якутского феномена": в республике очень любят ходить в кино. Хотя бы просто по бытовым причинам: в суровую зиму, когда вокруг минус 40 или минус 50, но хочется выйти из дома, просмотр фильма — одно из немногих доступных развлечений.
© ПроВзглядСъемки фильма "Пугало"
Съемки фильма Пугало - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© ПроВзгляд
Съемки фильма "Пугало"
К тому же местные кинематографисты быстро поняли, что на съемках можно хорошо заработать: уже на полулюбительские якутские ленты в кинотеатрах стояли очереди. А при бюджете в 30, 50 тысяч рублей (так было в начале нулевых) в прокате фильмы собирали два-три миллиона выручки.
Добавьте то, что картины в основном снимаются на якутском языке (живом, на котором большинство разговаривает в республике). Режиссер "Пугала" Дмитрий Давыдов уверен, что хорошо сработала связка "производитель — зритель — прокатчик".
"Зрителю нравится кино на родном языке, приятно узнавать собственную культуру, быт, видеть на экране знакомых, друзей, локации. Всегда интереснее смотреть кино про себя", — поясняет режиссер.

Испугаться и посмеяться

Но про себя — не значит только драмы. Триллер и ужасы, пожалуй, самые плодотворные жанры. Потому что в Якутии есть своя очень подробная мифология, и это богатая почва для фантазии и экспериментов.
© ПроВзглядКадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© ПроВзгляд
Кадр из фильма "Пугало"
При этом популярны и комедии — их дешево снимать, и они всегда востребованы. Прибыльные картины выпускают актеры национального Саха театра, которые создали студию "Детсат". Среди их "хитов" — "Кэскил" про маменькиного сынка, который хочет стать то танцором, то строителем, или "Агент Мамбо" про полицейского, внедрившегося в банду.
"По структуре, по тому, как развивается якутское кино, оно часто бывает похоже, иногда сознательно, а иногда неосознанно, на кино Юго-Восточной Азии, — говорит Медведев. — Это фильмы Южной Кореи, Гонконга. Жанровое мышление там довольно распространено".
© DETSAT (2007)Кадр из фильма "Кэскил"
Кадр из фильма Кэскил
1 из 5
Кадр из фильма "Кэскил"
© DETSAT (2007)
© DETSAT (2013)

Сцена из фильма "Кэскил-3. Наследство"

Кадр из фильма Кэскил-3. Наследство
2 из 5

Сцена из фильма "Кэскил-3. Наследство"

© DETSAT (2013)
© Suoratt & HitsProd (2019)

Фрагмент из фильма "Агент Мамбо"

Кадр из фильма Агент Мамбо
3 из 5

Фрагмент из фильма "Агент Мамбо"

© Suoratt & HitsProd (2019)
© Suoratt & HitsProd (2019)Кадр из фильма "Агент Мамбо"
Кадр из фильма Агент Мамбо
4 из 5
Кадр из фильма "Агент Мамбо"
© Suoratt & HitsProd (2019)
© Suoratt & HitsProd (2019)

Сцена из фильма "Агент Мамбо"

Кадр из фильма Агент Мамбо
5 из 5

Сцена из фильма "Агент Мамбо"

© Suoratt & HitsProd (2019)
1 из 5
Кадр из фильма "Кэскил"
© DETSAT (2007)
2 из 5

Сцена из фильма "Кэскил-3. Наследство"

© DETSAT (2013)
3 из 5

Фрагмент из фильма "Агент Мамбо"

© Suoratt & HitsProd (2019)
4 из 5
Кадр из фильма "Агент Мамбо"
© Suoratt & HitsProd (2019)
5 из 5

Сцена из фильма "Агент Мамбо"

© Suoratt & HitsProd (2019)
Постепенно в Якутии выросла школа режиссеров. Причем зачастую их основная деятельность — вовсе не кино. Например, Сергей Потапов ("Покуда будет ветер", "Подснежники") — актер и театральный режиссер Саха театра. Его постановки "Макбет" и "Мой друг Гамлет" номинировались на "Золотую маску". А Дмитрий Давыдов ("Костер на ветру", "Пугало") работал школьным учителем и снимал фильмы на каникулах или во время отпуска.

Новое кино

Новейший пример — картина Давыдова "Пугало" про знахарку из якутского села, которая живет как изгой. Ее обходят стороной, но только приключится какая-то проблема — сразу к ней.
© ПроВзглядКадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© ПроВзгляд
Кадр из фильма "Пугало"
Снежные пейзажи, обветшалая изба, колоритный сельский магазин, поход в лес за хворостом — эти детали создают аутентичную картинку. Но показанные в кадре люди — универсальны. Озлобленный мужчина, который выгоняет Пугало из магазина, дети, закидывающие ее снежками, женщины, не обращающие внимания на такой буллинг.
И только Пугало выбивается из общего ряда — своей мистичностью, трагичностью, попытками отгородиться от местных. Но каждый раз она им помогает.
Для Валентины Романовой-Чыскыырай роль знахарки стала дебютом. Что удивительно — настолько органично и естественно она держится в кадре.
© ПроВзглядСъемки фильма "Пугало"
Съемки фильма Пугало
1 из 5
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
© ПроВзглядКадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
2 из 5
Кадр из фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
© ПроВзгляд

Сцена из фильма "Пугало"

Кадр из фильма Пугало
3 из 5

Сцена из фильма "Пугало"

© ПроВзгляд
© ПроВзглядКадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
4 из 5
Кадр из фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
© ПроВзглядСъемки фильма "Пугало"
Съемки фильма Пугало
5 из 5
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
1 из 5
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
2 из 5
Кадр из фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
3 из 5

Сцена из фильма "Пугало"

© ПроВзгляд
4 из 5
Кадр из фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
5 из 5
Съемки фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
Режиссер подчеркивает, что фильм не про шаманизм, а про знахарство. Но не только.

"Это история о жертвенности. Только сильный человек способен жертвовать собой и думать о других. В первую очередь это история о силе духа. Главная героиня — очень сильная женщина", — отмечает Дмитрий Давыдов.

По его мнению, вымышленная история в картине универсальна и фильм можно было снимать в любом другом регионе.
"Якутская локация — внешняя оболочка, в которую привнесены бытовые вещи. Но я бы не говорил, что фильм исключительно про якутов", — объясняет он.
© ПроВзглядСъемки фильма "Пугало"
Съемки фильма Пугало - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© ПроВзгляд
Съемки фильма "Пугало"
При этом Дмитрий снимает на местном языке — считает это более интересным, к тому же якутским актерам привычнее на нем играть. "Это чтобы соответствовать аутентичности изображения. Если снимать на русском, какие-то понятия или эмоциональные нюансы могут поменяться в поведении и диалогах", — говорит он.
© ПроВзглядКадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© ПроВзгляд
Кадр из фильма "Пугало"

Не "Пугалом" единым

Прорыв "Пугала" на "Кинотавре" сыграл свою роль: Давыдов уволился из школы и сосредоточился на кино. В разработке уже несколько проектов (комедия, фэнтези, триллер), все съемки — в Якутии. Будет режиссером, продюсером и планирует поддерживать проекты коллег. Сейчас в республике уже сложилось настоящее братство якутских режиссеров.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов (справа), получивший главный приз и приз от гильдии киноведов и кинокритиков, на церемонии закрытия "Кинотавра"
Режиссер фильма Пугало Дмитрий Давыдов (справа) , получивший приз в номинации Главный приз и приз от гильдии киноведов и кинокритиков на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов (справа), получивший главный приз и приз от гильдии киноведов и кинокритиков, на церемонии закрытия "Кинотавра"

"У нас очень дружные отношения — мы друг друга поддерживаем. Как таковой конкуренции нет: договариваемся, кому в какое время удобно выходить в прокат, чтобы никто никому не мешал. Советуемся друг с другом. Понимаем, что всем вместе надо развивать наше кино — по одному ничего не получится", — говорит Давыдов.

Такая уникальная ситуация дает результаты. И хотя самим якутским создателям сложно выйти в большой прокат, возможность предоставляют фестивали. Яркий пример — картины Дмитрия Давыдова, которые после побед на киносмотрах в Якутии собирали аншлаги.
© Фото : ПроВзглядРежиссер Дмитрий Давыдов
Режиссер Дмитрий Давыдов
1 из 3
Режиссер Дмитрий Давыдов
© Фото : ПроВзгляд
© Altan Studio (2016)Кадр из фильма "Костер на ветру"
Кадр из фильма Костер на ветру
2 из 3
Кадр из фильма "Костер на ветру"
© Altan Studio (2016)
© Altan Studio (2016)

Фрагмент фильма "Костер на ветру"

Кадр из фильма Костер на ветру
3 из 3

Фрагмент фильма "Костер на ветру"

© Altan Studio (2016)
1 из 3
Режиссер Дмитрий Давыдов
© Фото : ПроВзгляд
2 из 3
Кадр из фильма "Костер на ветру"
© Altan Studio (2016)
3 из 3

Фрагмент фильма "Костер на ветру"

© Altan Studio (2016)
А Алексей Медведев отмечает, что процесс прорыва на зарубежные рынки только начинается. "Пока нет фильма-паровоза, который бы стал событием европейского уровня, — объясняет он. — Это в стадии ожидания. Якутское кино уже заставило о себе говорить, однако мирового признания еще не получило. Нужна картина международного масштаба. Но есть люди, от которых можно этого ждать: Михаил Лукачевский, Сергей Потапов, Дмитрий Давыдов".
Последний настроен оптимистично. "Думаю, якутское кино будет на Каннском, Берлинском кинофестивалях. Нам надо выходить за рамки и делать лучше, мощнее", — считает он. Может быть, его следующим фильмам будет аплодировать уже европейская публика.
Кадр из фильма Аферистка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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