https://ria.ru/20210222/khlopok-1598543742.html

Три человека пострадали при хлопке газа в Ростовской области

Три человека пострадали при хлопке газа в Ростовской области

Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Красносулинском районе Ростовской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:27

2021-02-22T11:27

2021-02-22T11:27

красносулинский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Красносулинском районе Ростовской области, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.По ее словам, в следствие поступила информация, что в результате хлопка газового баллона в одном из жилых домов в хуторе Молаканский пострадали люди."По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток", - сказала она, добавив, что пострадавшие госпитализированы с различными травмами.Организована доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия.

https://ria.ru/20210221/vzryv-1598487080.html

красносулинский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красносулинский район, ростовская область, происшествия