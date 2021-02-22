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Три человека пострадали при хлопке газа в Ростовской области
Три человека пострадали при хлопке газа в Ростовской области
Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Красносулинском районе Ростовской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:27
2021-02-22T11:27
красносулинский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Красносулинском районе Ростовской области, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.По ее словам, в следствие поступила информация, что в результате хлопка газового баллона в одном из жилых домов в хуторе Молаканский пострадали люди."По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток", - сказала она, добавив, что пострадавшие госпитализированы с различными травмами.Организована доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия.
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красносулинский район, ростовская область, происшествия

Три человека пострадали при хлопке газа в Ростовской области

11:27 22.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Красносулинском районе Ростовской области, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
По ее словам, в следствие поступила информация, что в результате хлопка газового баллона в одном из жилых домов в хуторе Молаканский пострадали люди.
"По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток", - сказала она, добавив, что пострадавшие госпитализированы с различными травмами.
Организована доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия.
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