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Новое оружие России
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html
"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД
"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД
Концерн "Калашников" по требованиям Минобороны РФ доработал снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец"), которая должна заменить в армии РФ снайперскую... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:16
2021-02-22T13:12
новое оружие россии
россия
калашников (концерн)
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" по требованиям Минобороны РФ доработал снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец"), которая должна заменить в армии РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД), винтовка продолжает проходить госиспытания, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на выставке IDEX-2021."Винтовка СВЧ представляет собой новое поколение снайперских винтовок, призванное заменить в Вооруженных силах СВД. По требованию заказчика в винтовку был внесен ряд улучшений. В настоящее время доработанная с учетом пожеланий заказчика винтовка СВЧ (опытно-конструкторская работа "Жнец") продолжает проходить цикл государственных испытаний", - сказали в концерне.Впервые СВЧ была представлена в рамках военно-технического форума "Армия" в 2017 году. Винтовка разработана под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 миллиметра с закраиной и натовский винтовочный патрон 7,62 на 51 миллиметр. Масса винтовки без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии до 115 сантиметров. Емкость магазина СВЧ — 10 патронов.Новая снайперская винтовка должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 километра.
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598542943.html
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россия, калашников (концерн), безопасность

"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД

12:16 22.02.2021 (обновлено: 13:12 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетитель рассматривает самозарядные карабины "Сайга" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Посетитель рассматривает самозарядные карабины Сайга на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" по требованиям Минобороны РФ доработал снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец"), которая должна заменить в армии РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД), винтовка продолжает проходить госиспытания, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на выставке IDEX-2021.
"Винтовка СВЧ представляет собой новое поколение снайперских винтовок, призванное заменить в Вооруженных силах СВД. По требованию заказчика в винтовку был внесен ряд улучшений. В настоящее время доработанная с учетом пожеланий заказчика винтовка СВЧ (опытно-конструкторская работа "Жнец") продолжает проходить цикл государственных испытаний", - сказали в концерне.
Автомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ Патриот - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
Впервые СВЧ была представлена в рамках военно-технического форума "Армия" в 2017 году. Винтовка разработана под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 миллиметра с закраиной и натовский винтовочный патрон 7,62 на 51 миллиметр. Масса винтовки без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии до 115 сантиметров. Емкость магазина СВЧ — 10 патронов.
Новая снайперская винтовка должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 километра.
Стенд Рособоронэкспорта на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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