https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598548134.html
"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД
"Калашников" доработал винтовку "Жнец" на замену СВД
Концерн "Калашников" по требованиям Минобороны РФ доработал снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец"), которая должна заменить в армии РФ снайперскую... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:16
2021-02-22T12:16
2021-02-22T13:12
новое оружие россии
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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" по требованиям Минобороны РФ доработал снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец"), которая должна заменить в армии РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД), винтовка продолжает проходить госиспытания, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на выставке IDEX-2021."Винтовка СВЧ представляет собой новое поколение снайперских винтовок, призванное заменить в Вооруженных силах СВД. По требованию заказчика в винтовку был внесен ряд улучшений. В настоящее время доработанная с учетом пожеланий заказчика винтовка СВЧ (опытно-конструкторская работа "Жнец") продолжает проходить цикл государственных испытаний", - сказали в концерне.Впервые СВЧ была представлена в рамках военно-технического форума "Армия" в 2017 году. Винтовка разработана под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 миллиметра с закраиной и натовский винтовочный патрон 7,62 на 51 миллиметр. Масса винтовки без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии до 115 сантиметров. Емкость магазина СВЧ — 10 патронов.Новая снайперская винтовка должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 километра.
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598542943.html
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россия, калашников (концерн), безопасность
АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости.
Концерн "Калашников"
по требованиям Минобороны РФ
доработал снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец"), которая должна заменить в армии РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД), винтовка продолжает проходить госиспытания, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" на выставке IDEX-2021.
"Винтовка СВЧ представляет собой новое поколение снайперских винтовок, призванное заменить в Вооруженных силах СВД. По требованию заказчика в винтовку был внесен ряд улучшений. В настоящее время доработанная с учетом пожеланий заказчика винтовка СВЧ (опытно-конструкторская работа "Жнец") продолжает проходить цикл государственных испытаний", - сказали в концерне.
Впервые СВЧ была представлена в рамках военно-технического форума "Армия" в 2017 году. Винтовка разработана под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 миллиметра с закраиной и натовский винтовочный патрон 7,62 на 51 миллиметр. Масса винтовки без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии до 115 сантиметров. Емкость магазина СВЧ — 10 патронов.
Новая снайперская винтовка должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 километра.