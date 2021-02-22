https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598542943.html

"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения

"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения

Концерн "Калашников" и Минобороны РФ рассматривают возможность создания на базе АК-308 других автоматов под мощные патроны, они лягут в основу нового поколения... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:18

2021-02-22T11:18

2021-02-22T11:18

ак-308

россия

калашников (концерн)

нато

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ рассматривают возможность создания на базе АК-308 других автоматов под мощные патроны, они лягут в основу нового поколения стрелкового оружия, сообщили журналистам в пресс-службе концерна на выставке IDEX-2021."Так как автомат АК-308 изначально создавался под очень мощный патрон, концерн "Калашников" и Минобороны России, следуя мировой тенденции, изучают возможность создания на базе АК-308 новых образцов под другие мощные боеприпасы с целью отработки конструкторских и технологических решений для будущего поколения боевого стрелкового оружия", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что АК-308, разработанный под винтовочный патрон НАТО 7,62 на 51 мм, может быть востребован одним из госзаказчиков.В августе прошлого года гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов отмечал, что некоторые конструктивные решения АК-308 дали импульс для разработки концепции новых образцов перспективного стрелкового оружия.

https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598534956.html

https://ria.ru/20210221/kalashnikov-1598455109.html

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ак-308, россия, калашников (концерн), нато, безопасность